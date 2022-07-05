Не допустить лазейки для коррупции, проконтролировать уборочную. О чём говорили на совещании у Президента?

Новости Беларуси. «За качеством уборки – железобетонный контроль. Потери недопустимы» – об этом заявил глава государства в ходе проведения рабочего совещания с руководством Совета министров и председателями областных исполнительных комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания стала темой номер один. Александр Лукашенко дал несколько поручений губернаторам и потребовал провести страду на высочайшем уровне организации и дисциплины. Президент констатировал, что качество уборки зерновых, рапса и кукурузы должно быть образцовым. Для этого созданы все условия: от удобрений до техники. Глава государства предупредил: потеря зерна на полях будет расцениваться по меньшей мере, как экономическая диверсия. Также на заседании обсудили вопросы эффективного использования госимущества и дополнительной соцподдержки в условиях санкций. Подробности расскажет Илона Волынец.

Что такое имущество? Расскажет каждый школьник. И одно дело распорядиться своими личными вещами и деньгами, и совсем другое, когда речь идет о крупных фабриках и заводах, дорогах, землях и лесах. В Беларуси удалось избежать шоковой приватизации, напоминает Президент в начале встречи. Тем не менее, использовать госимущество нужно разумно и эффективно. Правительство подготовило проект, по которому предлагает перераспределить полномочия между госорганами. Тем более, что речь об этом идет давно. Многие вопросы логичнее решать на местах, а не выводить на уровень главы государства. Ну, не должен Президент решать, к примеру, земельные споры между соседями. Но и допустить лазейки для коррупции и спекуляции тоже нельзя. «Я пока Президент, я так считаю». Какие полномочия Лукашенко оставит за собой, а какие сможет передать? Читать здесь.

Новации озвучивает председатель Госкомимущества. Министрам предлагается доверить вопросы отчуждения имущества. Полномочия по передаче акций из республиканской в коммунальную собственность делегировать от Президента – Совмину. Лукашенко: «Не хочу подозревать вас в том, что вы коррупционеры и люди, не отвечающие за это решение». Подробнее. Законодательство – не модный тренд – часто меняться не должно. А если изменения и назрели, то еще нужно убедиться: все ли учли. Это касается и принятия мер в социально-трудовой сфере. В условиях санкций сейчас приняты временные меры. Понятно, что в трудное время государство не бросит трудовые коллективы и не откажет в поддержке предприятиям. Но это не значит, что всем можно сложить руки и ждать помощи. «Встает вопрос: зачем мне работать?» Лукашенко прокомментировал предложение правительства

Поддержат и семьи, которые попали в сложную финансовую ситуацию. Речь о тех работниках, которые вынужденно перешли на неполную занятость или потеряли доход из-за простоя предприятия. И если сначала на рассмотрение Президенту предложили проект такого закона, то по итогу остановились на указе. Это сократит время и принятые меры быстрее начнут действовать. «Затрагивает не только человека». Ирина Костевич рассказала об адресной социальной помощи

На совещание неслучайно приглашены губернаторы. В стране началась уборочная. Тем временем ООН шокирует прогнозами: планете грозит голод, невиданный со времен Второй мировой войны.

Илона Волынец, СТВ:

Мировой продовольственный кризис – это уже не угроза. Это факт. Цены бьют исторические рекорды. Только пшеница за последние полгода подорожала на 60 %. И тут не надо быть экспертом, чтобы понимать: во время уборочной нельзя потерять ни одно зернышко. Отсюда жесткое предупреждение главы государства: бесхозяйственность будет расцениваться как самое настоящее преступление. Ведь на кону наша с вами продовольственная безопасность. Александр Лукашенко требует образцового сбора урожая. Что соберем, тем и будем сыты. Лукашенко: «Мобилизуйтесь, будет в закромах что – любую войну выдержим». Подробнее. Пока агросезон складывается неплохо. Да и к уборочной в отдельных регионах приступили раньше обычного — полевые работы ускорила жара. Главное, чтобы она же его не погубила.