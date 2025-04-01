Турнир «Легенды гимнастики» проходит в Минске

Сильнейшие спортсмены из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана разыгрывают медали на турнире «Легенды гимнастики», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовых листах более 100 участников, среди которых победители и призеры международных турниров, чемпионатов Европы, Игр стран БРИКС. На протяжении трех дней спортсмены определят лучших в многоборье и отдельных видах.

Уже разыграны первые комплекты наград. У женщин третьей стала Ульяна Кузьменкова. У мужчин статус лучшего многоборца страны подтвердил Олег Тесельский – у него бронза. В своих коронных видах успешно выступил Егор Шарамков, он вышел в финалы вольных упражнений и опорном прыжке.

Также у первой команды Беларуси второе место в командном первенстве. Медально выступают и наши юниоры.