Турнир «Легенды гимнастики» проходит в Минске

Сильнейшие спортсмены из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана разыгрывают медали на турнире «Легенды гимнастики», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сильнейшие спортсмены из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана разыгрывают медали на турнире «Легенды гимнастики», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В стартовых листах более 100 участников, среди которых победители и призеры международных турниров, чемпионатов Европы, Игр стран БРИКС. На протяжении трех дней спортсмены определят лучших в многоборье и отдельных видах.
Уже разыграны первые комплекты наград. У женщин третьей стала Ульяна Кузьменкова. У мужчин статус лучшего многоборца страны подтвердил Олег Тесельский – у него бронза. В своих коронных видах успешно выступил Егор Шарамков, он вышел в финалы вольных упражнений и опорном прыжке.
Также у первой команды Беларуси второе место в командном первенстве. Медально выступают и наши юниоры.
Татьяна Фролова, главный судья соревнований:
Это, пожалуй, первый старт, на котором нужно обкатать свои программы и продемонстрировать все то, на что они способны на сегодняшний день. Мы на сегодняшний день, наверное, неплохо конкурируем на международной арене в финалах отдельных видов. К сожалению, нам нужно немножечко подтянуть наше многоборье (как в мужской гимнастике, так и в женской), чтобы конкурировать на мировой арене.
Ольга Оец, государственный тренер Беларуси по спортивной гимнастике:
Ряд контрольных стартов должен пройти. Наши спортсмены выступили на этапах Кубка мира. Было два этапа. У нас две золотые медали, одна серебряная медаль. Вот сейчас «Легенды гимнастики». Далее наши спортсмены отправятся в Новосибирск на Кубок России. Там тоже проверят свои силы. Потом в мае у нас будет чемпионат Республики Беларусь. Это отборочный старт перед Кубком Сильнейших. И все эти старты будут нас подводить к чемпионату мира.
2 апреля начнутся соревнования в отдельных видах. Для большинства белорусских гимнастов это один из главных стартов сезона и возможность проверить свои силы перед важными международными турнирами.