«Я пока Президент, я так считаю». Какие полномочия Лукашенко оставит за собой, а какие сможет передать?
Новости Беларуси. «За качеством уборки – железобетонный контроль. Потери недопустимы» – об этом заявил глава государства в ходе проведения рабочего совещания с руководством Совета министров и председателями областных исполнительных комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также на заседании обсудили вопросы эффективного использования госимущества и дополнительной соцподдержки в условиях санкций.
Что такое имущество? Расскажет каждый школьник. И одно дело распорядиться своими личными вещами и деньгами, и совсем другое, когда речь идет о крупных фабриках и заводах, дорогах, землях и лесах. В Беларуси удалось избежать шоковой приватизации, напоминает Президент в начале встречи. Тем не менее, использовать госимущество нужно разумно и эффективно. Правительство подготовило проект, по которому предлагает перераспределить полномочия между госорганами. Тем более, что речь об этом идет давно. Многие вопросы логичнее решать на местах, а не выводить на уровень Главы государства. Ну, не должен Президент решать, к примеру, земельные споры между соседями. Но и допустить лазейки для коррупции и спекуляции тоже нельзя.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть два фундаментальных вопроса, а может быть, и больше. Да, наверное, больше. Это земля сельхозназначения, земельные ресурсы и лесные угодья. И есть государственная собственность. И собственность вообще. Президент, как бы ни хотел, не может эти полномочия полностью передать по вертикали вниз. Не должно так быть, нужен контроль. Но и тот, и другой вопрос, в какой-то степени, передавать по вертикали вниз надо.
Недавно мы принимали решение по земельным ресурсам, по участкам и так далее. Мы там приняли решения по отдельным вопросам передать полномочия вплоть до председателя райисполкома. Ну и правильно. Что Президент должен решать: полметра кто-то там строил, вылез забором на чужую или какую-то территорию государственную. И Президент должен отнимать, забор переносить или еще что – на месте люди решат. Это я к примеру говорю. Но есть вопросы выделения земель сельхозназначения и лесных массивов под застройку или еще под что-то – это остается за Президентом. Я пока Президент, я так считаю. Может, после меня вы по-другому решите – это ваше дело. Но сейчас и ситуация такова. И Президент вполне (я имею в виду себя) справляется с этими полномочиями. Нет необходимости сегодня эти вопросы отдавать даже на уровень губернаторов.
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