«Я пока Президент, я так считаю». Какие полномочия Лукашенко оставит за собой, а какие сможет передать?

Новости Беларуси. «За качеством уборки – железобетонный контроль. Потери недопустимы» – об этом заявил глава государства в ходе проведения рабочего совещания с руководством Совета министров и председателями областных исполнительных комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также на заседании обсудили вопросы эффективного использования госимущества и дополнительной соцподдержки в условиях санкций.

Что такое имущество? Расскажет каждый школьник. И одно дело распорядиться своими личными вещами и деньгами, и совсем другое, когда речь идет о крупных фабриках и заводах, дорогах, землях и лесах. В Беларуси удалось избежать шоковой приватизации, напоминает Президент в начале встречи. Тем не менее, использовать госимущество нужно разумно и эффективно. Правительство подготовило проект, по которому предлагает перераспределить полномочия между госорганами. Тем более, что речь об этом идет давно. Многие вопросы логичнее решать на местах, а не выводить на уровень Главы государства. Ну, не должен Президент решать, к примеру, земельные споры между соседями. Но и допустить лазейки для коррупции и спекуляции тоже нельзя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть два фундаментальных вопроса, а может быть, и больше. Да, наверное, больше. Это земля сельхозназначения, земельные ресурсы и лесные угодья. И есть государственная собственность. И собственность вообще. Президент, как бы ни хотел, не может эти полномочия полностью передать по вертикали вниз. Не должно так быть, нужен контроль. Но и тот, и другой вопрос, в какой-то степени, передавать по вертикали вниз надо.