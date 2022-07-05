Лукашенко: «Мобилизуйтесь, будет в закромах что – любую войну выдержим»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Качество уборки зерновых, колосовых, рапса, кукурузы должно быть образцовым. Все вопросы решены. Топливо, техника, удобрения – все есть. Дальше начинайте шевелиться. И не ходите следом с протянутой рукой, я предупреждаю губернаторов. За качеством уборки – железобетонный контроль от Минсельхозпрода. И другие контролеры. Я уже вам говорил: страшно смотреть на поле после уборки. Солому измельчили, растрясли по стерне, через две недели поле зеленое. Почему? От части от сорняков, но больше всего от того, что вы огромное количество зерна потеряли. И сеять не надо – все взошло. Поэтому потери недопустимы. Миллион тонн потерь. Вы понимаете, сколько сегодня это денег. Вы полмиллиарда долларов можете заработать. Хочу предупредить, что потеря зерна на полях будет расцениваться по меньшей мере как экономическая диверсия, по большей – как преступление. Я хочу, чтобы вы из этого исходили с генеральным прокурором. Хватит шутить. Кадры на местах должны быть мобилизованы на 100 %, никакой расслабленности, полная слаженность и порядок. Еще раз подчеркиваю, по законам военного времени, еще раз говорю, идет гибридная война. СМИ, дипломатия, финансы, экономика – все задействовано. И провокации военные начались. Мобилизуйтесь, будет в закромах что – любую войну выдержим, не дай Бог, конечно.

Читайте также:

«Я пока Президент, я так считаю». Какие полномочия Лукашенко оставит за собой, а какие сможет передать?

«Зерновые мы вывозить не будем». Лукашенко предрек миру голод

Лукашенко: «Не хочу подозревать вас в том, что вы коррупционеры и люди, не отвечающие за это решение»