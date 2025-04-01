Масштабная реконструкция парка Горького близится к завершению – оценить итог можно будет 1 мая

Масштабная реконструкция парка имени Горького завершается. Оценить итог можно будет 1 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже выполнены работы по замене инженерных коммуникаций. Были переложены дорожки, обновлено освещение, новый вид приобрели спортивные объекты, площадки для детского и семейного отдыха. Появится новый крупный детский городок с травмобезопасным покрытием.

В четырех кафе вдоль набережной реки Свислочь обновлено покрытие. Всем кафе придадут единый стиль, благодаря которому можно будет перенестись в 1950-е годы. Архитекторы используют максимально натуральные материалы, предпочтение дереву.