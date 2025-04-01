Масштабная реконструкция парка Горького близится к завершению – оценить итог можно будет 1 мая

Масштабная реконструкция парка имени Горького завершается. Оценить итог можно будет 1 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Масштабная реконструкция парка имени Горького завершается. Оценить итог можно будет 1 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уже выполнены работы по замене инженерных коммуникаций. Были переложены дорожки, обновлено освещение, новый вид приобрели спортивные объекты, площадки для детского и семейного отдыха. Появится новый крупный детский городок с травмобезопасным покрытием.
В четырех кафе вдоль набережной реки Свислочь обновлено покрытие. Всем кафе придадут единый стиль, благодаря которому можно будет перенестись в 1950-е годы. Архитекторы используют максимально натуральные материалы, предпочтение дереву.
Андрей Процук, начальник производственного отдела УП «Минскзеленстрой»:
Будут заменены малые архитектурные формы, установлены 160 новых лавок, а также урны. Помимо этого, будет 34 новых торговых павильона.
Кроме того, ежегодно ко Дню Независимости и Дню города в столице благоустраивают зоны отдыха в каждом районе. Не станет исключением и 2025-й.