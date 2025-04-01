Прошедшие выборы Президента Беларуси и электоральную безопасность стран СНГ обсудили в Минске

«Электоральный суверенитет» – словосочетание, которое прочно вошло в наш лексикон, пожалуй, в нынешнюю избирательную кампанию. А его суть и значение, конечно, продиктованы современными вызовами. Именно об этой важной «поправке на время», и не только применительно к выборам в Беларуси, сегодня говорили в ЦИК.
Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко встретился с Иваном Мушкетом, заместителем руководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ – директором Международного института мониторинга развития демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом году Беларусь председательствует в Консультативном совете руководителей избирательных органов государств – участников Содружества. Темой обсуждения стали прошедшие в январе выборы Президента Беларуси. Именно этот свежий пример – основа для выработки подходов в обеспечении электоральной безопасности на пространстве СНГ.
Иван Мушкет, заместитель руководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ – директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ:
Есть такой институт, который называется институт международного наблюдения за выборами. Это очень важный институт. Дело в том, что государство взяло на себя международные обязательства и обязуется приглашать международных наблюдателей для того, чтобы те посмотрели, как проходят выборы, как в государстве на законодательном уровне реализовано право граждан на участие в этих выборах. Это очень важно. Но сегодня есть очень такая опасная тенденция, она тоже ярко проявляется в действиях некоторых акторов, как то, что институт международного наблюдения пытается, и не только пытается, они его используют как инструмент вмешательства во внутренние дела государства.
Попытки Запада бесцеремонно вмешиваться в национальные избирательные процессы продолжаются. Примеров тому немало. Это и выборы Президента России в 2024-м, и парламентская кампания этого года в Таджикистане. По обыкновению заявления такие институты делают еще до подведения итогов и спешат подкрепить их необоснованными санкциями, какие ввели, например, в отношении ЦИК Беларуси. При этом заключения миссий наблюдателей от СНГ и ШОС кардинально иные.