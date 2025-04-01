Прошедшие выборы Президента Беларуси и электоральную безопасность стран СНГ обсудили в Минске

«Электоральный суверенитет» – словосочетание, которое прочно вошло в наш лексикон, пожалуй, в нынешнюю избирательную кампанию. А его суть и значение, конечно, продиктованы современными вызовами. Именно об этой важной «поправке на время», и не только применительно к выборам в Беларуси, сегодня говорили в ЦИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко встретился с Иваном Мушкетом, заместителем руководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ – директором Международного института мониторинга развития демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году Беларусь председательствует в Консультативном совете руководителей избирательных органов государств – участников Содружества. Темой обсуждения стали прошедшие в январе выборы Президента Беларуси. Именно этот свежий пример – основа для выработки подходов в обеспечении электоральной безопасности на пространстве СНГ.