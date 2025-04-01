Хоккеисты минского «Динамо» уступили ЦСКА – счёт в серии теперь равный

Напомним, противостоит «зубрам» ЦСКА. В первых двух встречах на льду белорусской дружины подопечные Дмитрия Квартальнова были сильнее и отправились в столицу России с хорошим преимуществом в серии. Однако дома «армейцы» выглядели более уверенно и сумели восстановить паритет. После успеха в воскресенье, 30 марта, второй матч также остался за москвичами. Первая 20-минутка прошла в напряженной борьбе и осталась безголевой. В дальнейшем амбиции на успех сохраняли обе команды, но удача оказалась на стороне хозяев льда. Хоккеисты ЦСКА праздновали викторию и сравняли счет в серии – 2:2.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Я думаю, что сегодня вратарь помог. Мы играли сегодня очень неплохо, но не хватало забить, того последнего гола. Повели бы в счете – совершенно другая была бы игра. Но ничего, играли здорово. Я доволен игрой. Если будем так играть, я думаю, все будет нормально.