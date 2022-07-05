«Не создадим ли мы лазейки для коррупции?» Лукашенко о перераспределении полномочий

Новости Беларуси. «За качеством уборки – железобетонный контроль. Потери недопустимы», об этом 5 июля заявил глава государства в ходе проведения рабочего совещания с руководством Совета министров и председателями областных исполнительных комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На обсуждении три блока вопросов: распоряжение госимуществом, дополнительные меры в социально-трудовой сфере и уборочная кампания – сегодня это тема номер один. Александр Лукашенко дал несколько поручений губернаторам и потребовал провести страду на высочайшем уровне организации и дисциплины. Президент констатировал, что качество уборки зерновых, рапса и кукурузы должно быть образцовым. Для этого созданы все условия: от удобрений до техники. Глава государства предупредил каждого из присутствующих, что потеря зерна на полях будет расцениваться по меньшей мере как экономическая диверсия. Также в ходе встречи говорили и о том, как эффективнее управлять госсобственностью и извлекать из этого максимум выгоды. Соответствующий проект указа подготовлен правительством. Ключевой момент – перераспределение полномочий. Анализ состояния дел в этой сфере нужен по линии всех министерств и ведомств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основные изменения, таким образом, связаны с перераспределением полномочий между органами государственной власти. В этом проекте указа. Большинство решений отныне будут приниматься на местах. Правильно, тем более мы об этом давно договорились, кроме тех моментов, которые я называл. Но хотелось бы услышать, к чему приведут данные предложения правительства, не потеряет ли государство контроль за продажей наиболее привлекательных активов, не создадим ли мы лазейки для коррупции и спекуляции? Опыт соседних стран нас предупреждает об этом. Кроме того, какие новации предложены в отношении хозяйственных обществ, какие механизмы предусмотрены для вовлечения в оборот незадействованных площадей предприятий? Когда-то мы принимали решения по поводу того, что пустующие объекты незавершенного строительства с советских времен будут задействованы. Как тут развернулись местные органы власти? И самое важное – будет ли от этого эффект? Как мне известно, по проекту есть предложения экспертного совета при Совете Республики и Минского горисполкома, о которых, я полагаю, здесь доложат. Вы хорошо знаете требования мои: законодательство не должно меняться слишком часто. Если мы видим, что изменения действительно назрели, то должны убедиться, что все учтено.