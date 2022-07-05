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Лукашенко: «Не хочу подозревать вас в том, что вы коррупционеры и люди, не отвечающие за это решение»

05 июля 2022 16:55
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Новости Беларуси. «За качеством уборки – железобетонный контроль. Потери недопустимы», об этом заявил глава государства в ходе проведения рабочего совещания с руководством Совета министров и председателями областных исполнительных комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания стала темой номер один. Александр Лукашенко дал несколько поручений губернаторам и потребовал провести страду на высочайшем уровне организации и дисциплины. Президент констатировал, что качество уборки зерновых, рапса и кукурузы должно быть образцовым. Для этого созданы все условия: от удобрений до техники. Глава государства предупредил: потеря зерна на полях будет расцениваться как экономическая диверсия.

Новации озвучивает председатель Госкомимущества. Министрам предлагается доверить вопросы отчуждения имущества. Полномочия по передаче акций из республиканской в коммунальную собственность делегировать от Президента – Совмину.

Лукашенко: «Не хочу подозревать вас в том, что вы коррупционеры и люди, не отвечающие за это решение»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В чем вопрос: Президент принимает решение или ниже уровень власти – ответственность другая. Вы как министр должны это понимать. Если вице-премьеру Назарову приходит документ и он понимает, что это не завтра в правительстве примут решение, а надо еще Президенту донести, а там еще и Герасимов и прочие подключатся, накалякают там такое, что Президент вообще может отвергнуть это предложение. Уже ответственность другая, понимаете? Я не хочу подозревать вас в том, что вы коррупционеры и люди, не отвечающие за это решение и за предложение. Нет, я не это хочу сказать, но, как ни крути, ответственность другая. А тут еще и эта вредная Кочанова с Андрейченко влезут в эти вопросы, начнут на экспертном совете, депутаты увидят. Нет-нет-нет. Вот что мы можем при этом потерять.

«Я пока Президент, я так считаю». Какие полномочия Лукашенко оставит за собой, а какие сможет передать – подробнее здесь.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Владимир Андрейченко # Илона Волынец # Фотофакт

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