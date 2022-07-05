Лукашенко: «Не хочу подозревать вас в том, что вы коррупционеры и люди, не отвечающие за это решение»

Новости Беларуси. «За качеством уборки – железобетонный контроль. Потери недопустимы», об этом заявил глава государства в ходе проведения рабочего совещания с руководством Совета министров и председателями областных исполнительных комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания стала темой номер один. Александр Лукашенко дал несколько поручений губернаторам и потребовал провести страду на высочайшем уровне организации и дисциплины. Президент констатировал, что качество уборки зерновых, рапса и кукурузы должно быть образцовым. Для этого созданы все условия: от удобрений до техники. Глава государства предупредил: потеря зерна на полях будет расцениваться как экономическая диверсия.

Новации озвучивает председатель Госкомимущества. Министрам предлагается доверить вопросы отчуждения имущества. Полномочия по передаче акций из республиканской в коммунальную собственность делегировать от Президента – Совмину.