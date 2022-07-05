«Встаёт вопрос: зачем мне работать?» Лукашенко прокомментировал предложение правительства

Законодательство – не модный тренд – часто меняться не должно. А если изменения и назрели, то еще нужно убедиться: все ли учли. Это касается и принятия мер в социально-трудовой сфере. В условиях санкций сейчас приняты временные меры. Понятно, что в трудное время государство не бросит трудовые коллективы и не откажет в поддержке предприятиям. Но это не значит, что всем можно сложить руки и ждать помощи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Правительство предлагает принять меры по обеспечению стабильности в социально-трудовой сфере в условиях санкций. Меры временные. Действуют до конца 2022 года. Сразу вопрос: надо ли нам сегодня на полгода принимать какие-то законопроекты? Во-первых, чтобы поддержать трудовые коллективы, предлагается оказывать целевую государственную поддержку нанимателям. То есть, есть разные предприятия, но одним мы окажем поддержку, потому что они плохо работают (объективно или субъективно), другим мы не поможем. Но тогда встает вопрос: зачем мне работать? У меня хорошо все, потому что старается трудовой коллектив, а там где-то провалили, в основном по субъективным причинам, – им сразу из бюджета деньги. Ну так, если на русский язык. Во-вторых, расширяются возможности нанимателей по организации труда – это должно обеспечить стабильную работу предприятий и создать дополнительный ресурс, чтобы эффективнее задействовать работников и не допустить падения их доходов. Но если это будет связано с тем, что руководитель будет надеяться на Головченко и Назарова, или на Кочанову – этого не будет.

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