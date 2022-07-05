«Больше на эту тему я разговаривать не буду». Лукашенко высказался про падёж скота

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Теряем миллионы рублей на ровном месте. Я требую от Генеральной прокуратуры и Комитета государственного контроля, Администрации Президента – кого угодно подключайте – немедленно доклада мне о том, как обстоят дела. И не только цифры. Я вас предупредил: если на каком-то сельхозпредприятии высокий падеж, ясно, что это и кормление, и содержание. Если они не могут сохранить теленка, поросенка – молодняк, я вам говорил: немедленно изъять и передать молодняк тем, кто может содержать. Проверьте по этому критерию. Если не можете принять решение, доложите мне. Больше на эту тему я разговаривать не буду. И предъявляю уже требования Шведу и Герасимову. Я уже о Правительстве не говорю. Это их сфера деятельности. Они должны контролировать и направлять работу местных органов власти.

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