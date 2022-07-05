«Затрагивает не только человека». Ирина Костевич рассказала об адресной социальной помощи

Новости Беларуси. «За качеством уборки – железобетонный контроль. Потери недопустимы», об этом 5 июля заявил глава государства в ходе проведения рабочего совещания с руководством Совета министров и председателями областных исполнительных комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На обсуждении – три блока вопросов: распоряжение госимуществом, дополнительные меры в социально-трудовой сфере и уборочная кампания – сегодня это тема номер один. Что касается дополнительных мер поддержки граждан и трудовых коллективов, то, по словам Президента, явно не хватает четких механизмов действия на местах. Александр Лукашенко также говорил о необходимости повысить эффективность работы и консолидировать усилия всех уровней властей. Лукашенко о перераспределении полномочий. Подробнее здесь. Работники предприятий, которые оказались в режиме вынужденной неполной занятости либо были уволены, могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Именно такие цели заявлены в документе, утвержденном правительством. Об этом же сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

В данной ситуации обсуждался вопрос, как предоставить широкие полномочия нанимателю, но при этом обеспечить баланс прав и обязанностей как нанимателя, так и человека. Это касается изменения существенных условий труда, сверхурочной работы, временного перевода. Хочу сказать, что эти нормы, которые сейчас временно совершенствуются, уже были апробированы, когда мы пришли в ковидный 2020-й год, когда требовалась оперативная перестройка предприятий. Сегодня такая необходимость тоже есть как ответ на те санкции, которые сегодня предприняты к нашем промышленным предприятиям. Поэтому это такие дополнительные механизмы – быстро, оперативно и гибко перестроиться, чтобы не потерять трудовые коллективы, поддержать человека и при этом обеспечить работу предприятий, перестроив ее в текущих условиях. Чтобы максимально поддержать человека в этой ситуации, у которого, бесспорно, упадут доходы, уровень заработной платы, предлагается такой механизм, действующий сегодня, – это адресная социальная помощь. Она затрагивает не только человека, но и семью, если среднедушевой доход этой семьи снижается.