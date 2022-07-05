Александр Лукашенко проводит совещание с руководством Совмина и губернаторами

Новости Беларуси. Александр Лукашенко проводит совещание с руководством Совета министров и председателями областных исполнительных комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что с высшими должностными лицами и губернаторами Президент прежде всего обсудит указ «О распоряжении имуществом» и законопроект «О дополнительных мерах в социально-трудовой сфере».