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Александр Лукашенко проводит совещание с руководством Совмина и губернаторами

05 июля 2022 08:04
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко проводит совещание с руководством Совета министров и председателями областных исполнительных комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проводит совещание с руководством Совмина и губернаторами-1

Ожидается, что с высшими должностными лицами и губернаторами Президент прежде всего обсудит указ «О распоряжении имуществом» и законопроект «О дополнительных мерах в социально-трудовой сфере».  

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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