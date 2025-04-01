«Славянский базар в Витебске» пройдёт с 10 по 13 июля. Когда начнут продавать билеты?

Стали известны точные даты проведения «Славянского базара в Витебске». Его позывные будут звучать с 10 по 13 июля. Соответствующее распоряжение подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фестивальная столица запускает обратный отсчет до самого грандиозного события лета. По традиции международный фестиваль культуры и искусств пройдет на десятках разных локаций, а к межкультурному марафону подключатся не только славянские государства. Как это будет?

Главное музыкальное событие лета. Международный «Славянский базар в Витебске» больше, чем просто фестиваль. Праздник творчества, объединяющий народы и поколения. Символ мира и время триумфа деятелей культуры. «Через искусство – к миру и взаимопониманию» – девиз фестиваля не теряет актуальности из года в год. Творчество выше любых политических предрассудков. Об этом не раз говорил и Александр Лукашенко. Доказываем это не словом, а делом. Гости фестиваля – жители из 71 государства – смогут приехать в Беларусь без виз в период с 4 по 20 июля. Для пересечения границы достаточно билета на концерты «Славянского базара». Продавать их начнут уже 2 апреля. Инна Адамович, заместитель начальника главного управления – начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Беларуси:

Данная преференция существует с 2019 года. Такого ажиотажа, как в этом году, никогда не было, заявки на приобретение билетов начали принимать с февраля. Это говорит о том, что интерес к фестивалю с каждым годом все больше растет.

Программа фестиваля еще не обнародована. Но громкие имена звезд эстрады в афише организаторы обещают. И хотя Витебск называют северной столицей Беларуси, гостям фестиваля гарантирован теплый прием. Город уже готовится к предстоящему летнему сезону.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Стройка – тоже высокое искусство. Свое мастерство работники сегодня демонстрируют на высоте 15 метров. Одна из главных сцен «Славянского базара» находится на реконструкции. Демонтажные работы на сцене завершены. Впереди установка новой системы колосников, которая будет управляться с компьютера. Это упростит процесс замены декораций. Сдать объект полностью планируют к июню.