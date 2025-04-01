Военные, суворовцы, спасатели – в Минске продолжается подготовка к параду на 9 Мая

Подготовка к военному параду в честь 80-летия Великой Победы идет полным ходом. Торжественный марш – это не просто демонстрация навыков строевой подготовки, это символ стойкости и силы духа наших бойцов, которые чеканили шаг по брусчатке и уезжали на передовую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На плацу Минской комендатуры 30 парадных расчетов, а это около 4 тысяч человек. Неустанно оттачивают шаг военные, суворовцы, спасатели и весь силовой блок. Отработать элементы необходимо до малейших деталей, чтобы продемонстрировать свою строевую выправку на юбилейном параде 9 Мая в Минске.

Военнослужащий сил специальных операций:

Особенности парада, что это очень сложное мероприятие для подготовки именно военнослужащих, так как они первый раз сталкиваются с такими тренировками. Именно по строевой подготовке.

Виталий Горлач, курсант Военной академии Беларуси:

Я считаю, что это важно в наше время, тем более такая дата. И знаково, что мы в такой форме одежды (фронтовой) участвуем в этом параде.

Особо выделяется парадная коробка, в которой исключительно женщины. Грация, изящество и красота в милитари-тонах – секретное оружие белорусской армии. Для некоторых из них мечта детства – стать участником парада в такой важный для страны день.

Лиана Алексейка, курсант Военной академии Беларуси:

Когда я была маленькая, мы смотрели с родителями парад по телевизору. Это было прям такое событие. Мы садились в 9 утра и начинали просмотр. И когда ты теперь сам идешь там, это совершенно другие впечатления.