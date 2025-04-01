Сильнейшие спортсмены выступают в чемпионате Беларуси по плаванию

Более 300 спортсменов из Беларуси и России принимают участие в открытом чемпионате страны по плаванию. Соревнования проходят в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Допуск к старту получили атлеты с уровнем не ниже кандидата в мастера спорта. На медали претендуют сильнейшие пловцы, в том числе лидеры национальной команды. В первый день соревнований они подтвердили свой класс.

На высшую ступень пьедестала поднимались титулованные Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Григорий Пекарский, Алеся Акинчиц. Также равных не было Маргарите Полещук, Александре Шлейко и Владиславу Зодорожному. В смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем первыми стали минчане.