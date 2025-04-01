Прямой эфир

Сильнейшие спортсмены выступают в чемпионате Беларуси по плаванию

01 апреля 2025 20:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 300 спортсменов из Беларуси и России принимают участие в открытом чемпионате страны по плаванию. Соревнования проходят в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнейшие спортсмены выступают в чемпионате Беларуси по плаванию-2

Допуск к старту получили атлеты с уровнем не ниже кандидата в мастера спорта. На медали претендуют сильнейшие пловцы, в том числе лидеры национальной команды. В первый день соревнований они подтвердили свой класс. 

На высшую ступень пьедестала поднимались титулованные Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Григорий Пекарский, Алеся Акинчиц. Также равных не было Маргарите Полещук, Александре Шлейко и Владиславу Зодорожному. В смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем первыми стали минчане.

Сильнейшие спортсмены выступают в чемпионате Беларуси по плаванию-4

Илья Шиманович, чемпион Беларуси по плаванию:
Первый день пробный, поэтому будем набирать обороты от дистанции к дистанции, отрабатывать основные и смотреть, что мы наработали, исходить из ошибок и корректировать дальше подготовку. У нас через две недели еще повторный турнир, поэтому будем готовится дальше. Потом, надеюсь, небольшой отдых.

Чемпионат Беларуси продлится до 5 апреля. Для юниоров турнир является отборочным на международные старты в России и Европе.

# Плавание

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты минского «Динамо» уступили ЦСКА – счёт в серии теперь равный
01 апреля 2025 20:10

Хоккеисты минского «Динамо» уступили ЦСКА – счёт в серии теперь равный

Турнир «Легенды гимнастики» проходит в Минске
01 апреля 2025 18:50

Турнир «Легенды гимнастики» проходит в Минске

Шиманович обыграла Уотсон и вышла в 1/16 финала на теннисном турнире в Чарльстоне
01 апреля 2025 18:34

Шиманович обыграла Уотсон и вышла в 1/16 финала на теннисном турнире в Чарльстоне