«Зерновые мы вывозить не будем». Лукашенко предрёк миру голод

На обсуждении три блока вопросов: распоряжение госимуществом, дополнительные меры в социально-трудовой сфере и уборочная кампания – сегодня это тема номер один. Что касается дополнительных мер поддержки граждан и трудовых коллективов, то, по словам Президента, явно не хватает четких механизмов действия на местах. Александр Лукашенко также говорил о необходимости повысить эффективность работы и консолидировать усилия всех уровней властей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждый день, вы это видите, весь мир пугают голодом к осени, зиме. Невиданным со времен Великой Отечественной войны. Дыма без огня не бывает. Голоду быть. И не только потому, что не вывезли украинское зерно или что Россия под санкциями, которая, как Путин говорит, сегодня до 50 миллионов тонн пшеницы готова реализовать. Будут – не будут эти 50 миллионов – вопрос. Но 30 миллионов они запросто могут реализовать. Это большие объемы вместе с Украиной. Хлеба не будет в мире, и я об этом много раз говорил.

Вы видите беспомощность, с которой целая Организация Объединенных Наций пытается предотвратить неизбежный кризис. 50 стран мира критически от них зависят, от этого продовольствия. Так это еще цветочки. Безумный маховик санкций в отношении минеральных удобрений, нефтепродуктов, логистики перевозок (фрахт, страховка) грозит сорвать последующие агросезоны и просто обрушить рынки продовольствия. Сегодня мы еще какой-то хлеб получим: и год неплохой, и в России урожай, и Украина еще что-то соберет, и у нас, если мы расхлябанно себя вести не будем, получим хлебов столько, сколько нам надо для людей и животных. Мы, конечно, пшеницу или другие культуры вывозить не будем, хотя можем, кроме рапса, льна – технических культур, картофеля, которого у нас хватает. Зерновые мы вывозить не будем, надо это все перемолоть через животноводство, получить мясо, молоко.

Также в ходе встречи говорили и о том, как эффективнее управлять госсобственностью и извлекать из этого максимум выгоды.