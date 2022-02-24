Он управляет здоровьем. Как ретроградный Меркурий может сказаться на самочувствии?

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу: Как влияют небесные тела – Луна, например или ретроградный Меркурий, который сейчас на каждом шагу, мне кажется. Это объясняет все провалы в жизни. Как они влияют на нас?

Метеозависимость. Колени болят «на дождь», голова раскалывается от ветра, а серость за окном вызывает депрессию. О том, почему из-за перемен погоды мы чувствуем себя хуже и можно ли что-то с этим сделать, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Виктория Барздыко, астролог:

На самом деле ретроградный Меркурий сам по себе на здоровье никаким образом не влияет, хоть он и управляет здоровьем. Но, если есть хронические какие-либо заболевания, либо заболевания органов Меркурия… Это у нас речь и чаще всего руки, то, что управляет руками, то, что вы делаете руками – это все Меркурий. Ретроградный Меркурий нас просто возвращает к этой проблеме. Не возникает какая-то новая болезнь, а он возвращает к старой, для того, что ее [проблему – прим. ред.] нужно решить в этот момент. Только для этого, для решения. Но при этом ретро-Меркурий больше влияет на какие-то механические вещи, забывчивость, память. На общее состояние организма он не влияет.

А вот Луна как раз таки очень влияет. У нас примерно два с половиной дня Луна находится в одном знаке зодиака, потом переходит в другой. Каждый раз при переходе в знак может быть состояние такого лайта, хочется отдохнуть немножко, потому что Луна в этот момент находится без аспектов к другим планетам. Нет какой-то поддержки атмосферной. И хочется, может быть, отдохнуть, завернуться в пледик. Но при каждом положении Луны, опять же, общее состояние организма будет различным. Например, Луна в одном знаке – хочется яркости, как-то проявляться, обратите внимание, хочется как-то себя показать. Через несколько дней наоборот будет состояние критичное – все покритиковать – более строгое. Это все зависит от знака зодиака, в котором находится Луна.

Но при этом и страдать органы могут у человека тоже в зависимости от этого знака. Так как отвечает за каждый знак определенный орган, определенное даже душевное состояние. Луна – это вообще про душу и состояние сегодня и сейчас. Поэтому очень часто бывает такое, что Луна в рыбах, значит идет дождь. Чаще всего дождь идет, когда Луна в водных знаках находится. И состояние такое же дождливое, захочется где-то поплакать.