Прямой эфир

«Каждый из нас должен проголосовать». Пограничники рассказывают, почему досрочно поучаствовали в референдуме

24 февраля 2022 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Возможностью заранее сделать свой выбор пользуются те, кто по служебным или личным обстоятельствам не смогут прийти на участки для голосования в основной день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и белорусские пограничники.

Застава «Липинки» Брестского района двойного назначения. Пограничники охраняют рубежи Беларуси сразу на двух направлениях – польском и украинском. Таких в стране всего несколько. Во время напряженного несения службы каждая минута на счету. 

«Каждый из нас должен проголосовать». Пограничники рассказывают, почему досрочно поучаствовали в референдуме-1

Сергей Медюха, заместитель начальника заставы «Липинки»:
Само голосование у нас проходит в свободное от службы время, так как 24 часа в сутки охраняем государственную границу и нет возможности прибыть всем личным составом подразделения в день непосредственного голосования. Поэтому у нас по 2-3 военнослужащих с 22 по 26 февраля выезжают на избирательный участок и выражают свою гражданскую точку зрения и позицию. 

«Каждый из нас должен проголосовать». Пограничники рассказывают, почему досрочно поучаствовали в референдуме-4

Все военнослужащие заставы относятся к Подлужскому участку для голосования, что в трех километрах. В списках голосующих здесь почти 400 человек.

«Каждый из нас должен проголосовать». Пограничники рассказывают, почему досрочно поучаствовали в референдуме-7

Нина Дементьева, председатель Подлужского участка для голосования № 27 Брестского района:
В этом году хочу отметить активность людей, нашего населения во много раз больше, чем в прошлые. У нас на сегодня проголосовало 28 %.

«Каждый из нас должен проголосовать». Пограничники рассказывают, почему досрочно поучаствовали в референдуме-10

Сергей Горулев, командир второго отделения пограничной заставы «Липинки»:
Я считаю, что каждый из нас должен проголосовать. Это важно для нашей страны. Мы сами решаем, как нам жить.

«Каждый из нас должен проголосовать». Пограничники рассказывают, почему досрочно поучаствовали в референдуме-13

Егор Полуян, инспектор пограничной заставы «Липинки»:
Конституция – это основной документ в нашей стране. Необходимо следить за всеми изменениями, за всеми поправками, чтобы улучшить положение в нашей стране и привести ее к светлому будущему. Поэтому я считаю, что каждому гражданину надо принять участие в голосовании.

«Каждый из нас должен проголосовать». Пограничники рассказывают, почему досрочно поучаствовали в референдуме-16

Атмосфера на участках для голосования спокойная.

Читайте также:  

«Обстановка на участках нормальная, спокойная». Секретарь ЦИК рассказала, как проходит досрочное голосование  

Игорь Карпенко о досрочном голосовании на референдуме: все комиссии работают в штатном режиме  

«Вручили мне открытку и шоколад». Как проходит досрочное голосование на избирательных участках в Минске?

# Референдум # общество # Сергей Медюха # Нина Дементьева # Сергей Горулев # Егор Полуян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Анатолий Глаз: граждане эвакуируются через пункты пропуска. Настоятельно рекомендуем отменить поездки в Украину
24 февраля 2022 16:50

Анатолий Глаз: граждане эвакуируются через пункты пропуска. Настоятельно рекомендуем отменить поездки в Украину

Он управляет здоровьем. Как ретроградный Меркурий может сказаться на самочувствии?
24 февраля 2022 16:16

Он управляет здоровьем. Как ретроградный Меркурий может сказаться на самочувствии?

Богдан о понятии брака в Конституции: «Настоящая семья может быть только там, где есть мама и папа»
24 февраля 2022 16:02

Богдан о понятии брака в Конституции: «Настоящая семья может быть только там, где есть мама и папа»