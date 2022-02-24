«Каждый из нас должен проголосовать». Пограничники рассказывают, почему досрочно поучаствовали в референдуме

Новости Беларуси. Возможностью заранее сделать свой выбор пользуются те, кто по служебным или личным обстоятельствам не смогут прийти на участки для голосования в основной день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и белорусские пограничники. Застава «Липинки» Брестского района двойного назначения. Пограничники охраняют рубежи Беларуси сразу на двух направлениях – польском и украинском. Таких в стране всего несколько. Во время напряженного несения службы каждая минута на счету.

Сергей Медюха, заместитель начальника заставы «Липинки»:

Само голосование у нас проходит в свободное от службы время, так как 24 часа в сутки охраняем государственную границу и нет возможности прибыть всем личным составом подразделения в день непосредственного голосования. Поэтому у нас по 2-3 военнослужащих с 22 по 26 февраля выезжают на избирательный участок и выражают свою гражданскую точку зрения и позицию.

Все военнослужащие заставы относятся к Подлужскому участку для голосования, что в трех километрах. В списках голосующих здесь почти 400 человек.

Нина Дементьева, председатель Подлужского участка для голосования № 27 Брестского района:

В этом году хочу отметить активность людей, нашего населения – во много раз больше, чем в прошлые. У нас на сегодня проголосовало 28 %.

Сергей Горулев, командир второго отделения пограничной заставы «Липинки»:

Я считаю, что каждый из нас должен проголосовать. Это важно для нашей страны. Мы сами решаем, как нам жить.