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Анатолий Глаз: граждане эвакуируются через пункты пропуска. Настоятельно рекомендуем отменить поездки в Украину

24 февраля 2022 16:50
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Новости Беларуси. Беларусь проводит эвакуацию своих граждан, находящихся в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МИД сообщили, что уже 50 наших соотечественников пересекли границу. За помощью к дипломатам обратились около тысячи человек.  

Анатолий Глаз: граждане эвакуируются через пункты пропуска. Настоятельно рекомендуем отменить поездки в Украину -1

Ранее, в связи с развитием ситуации в Украине, Министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало белорусам отменить планы посещения этой страны до стабилизации обстановки. А гражданам, находящимся в сопредельном государстве, покинуть его территорию. В связи с закрытием украинской стороной всего периметра государственной границы белорусов просят установить и поддерживать постоянный контакт с дипломатами. Посольство в Киеве и Главное консульское управление переведены на круглосуточный режим работы.  

Анатолий Глаз: граждане эвакуируются через пункты пропуска. Настоятельно рекомендуем отменить поездки в Украину -4

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:  
Граждане эвакуируются через пункты пропуска на белорусско-украинской границе «Новая Рудня» и «Новая Гута», а также через территорию сопредельной Украине Молдовы. По имеющейся информации, границу к настоящему моменту по указанным маршрутам пересекло более 50 человек. После нашего обращения, которое мы сделали утром, в течение дня зафиксировано порядка 10 попыток въехать в Украину с нашей стороны по причине командировок и так далее. Поэтому еще раз настоятельно просим отменить все запланированные поездки.  

По мере возможности гражданам будет оказываться содействие в эвакуации. Связаться с дипломатами можно по телефонам горячей линии.  

Анатолий Глаз: граждане эвакуируются через пункты пропуска. Настоятельно рекомендуем отменить поездки в Украину -7

МИД также предупреждает о возможности мародерства и грабежей на дорогах Украины.  

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# Международная политика # общество # Анатолий Глаз # Фотофакт

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