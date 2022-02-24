Лукашенко: в ближайшее время мы примем решение. Сделаем так, как это лучше, и для России, и Беларуси

Новости Беларуси. Белорусы должны быть уверены, что руководство страны не сделает никаких ошибочных шагов в связи с ситуацией в Украине. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания с силовым блоком, посвященному резко изменившемуся положению дел на наших западных и восточных рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 февраля в графике главы государства было запланировано другое мероприятие – встреча с журналистами, но ввиду ситуации график скорректировали. Однако Президент, как и обещал, ответил на их вопросы. Закономерно, что речь шла прежде всего об Украине. Александр Лукашенко рассказал о том, что белорусская сторона приложила усилия, чтобы предотвратить эскалацию конфликта, но в Киеве сделали вид, что не слышат.
Кроме того, у Александра Лукашенко поинтересовались, признает ли наша страна независимость самопровозглашенных республик Донбасса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот мы с Путиным говорили – сегодня нам не до этого, это во-первых. Во-вторых, это не является проблемой. А в-третьих, нам надо четко понимать: делаем шаг – что будет в результате этого шага. Но тем не менее это не проблема. Мы занимаемся. Многие, вы заметили – в повестке дня не стоит вопрос. Заметили. А у нас он стоит в повестке дня. И в ближайшее время мы примем это решение. Сделаем так, как это лучше, и России, и Беларуси.