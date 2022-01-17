«Назарбаев должен уйти, это всё из-за него». Андрей Лазуткин рассуждает о причинах протестов в Казахстане

Новости Беларуси. Сложная картина событий в Казахстане пока не проясняется. Политологи высказывают самые разные мнения, и мы попытались выяснить, кому выгодна та или иная точка зрения. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, какие силы стоят за протестами – в материале моего коллеги Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Чем дальше события, тем больше новых версий. Самая популярная – это была игра Токаева против Назарбаева. То есть мародеров и уголовников якобы организовал местный комитет безопасности, чтобы очернить мирные протесты. А в это время снайперы Путина стреляли по казахам, чтобы быстрее ввести войска ОДКБ. Это примерно то, что пишет западная и не только пресса. Зачем это нужно? Страна получила удар, но в прямом бою «стенка на стенку» устояла. А теперь надо расколоть правящую группу и попробовать продвинуть своих людей. Момент удобный, сейчас никто никому не доверяет. И, видимо, самое главное – это вбить клин между Токаевым и Назарбаевым. Ну и, конечно, кадрово ослабить КНБ – главную спецслужбу. Андрей Лазуткин:

И я думаю, не просто так наш Президент звонил именно Назарбаеву. Это сигнал для всего СНГ и тех, кто читает подобные сплетни. Что Назарбаев находится в столице, что он не под арестом, что он имеет доступ к линиям спецсвязи. Иначе как бы он говорил с президентом другой страны? А что касается КНБ, руководителей что-то не награждают за успешную дискредитацию протестов. Наоборот, задержан председатель и его замы по обвинению в госизмене. Получается, эти люди покрывали террористов? Или они их сами вырастили?

Андрей Лазуткин:

Хорошо, допустим, предатели были на самом верху, на уровне областных подразделений КНБ. Это могло скрыть подготовку, например, в одном крупном городе. Но нельзя скрыть появление подрывной организации, которая действует сразу в нескольких областях. Рано или поздно она попадет в поле зрение других служб, например, МВД по их оперативной работе. Потому что все эти группы будут так или иначе связаны с криминалом. Тем более, если вы заговорщик, нельзя держать организацию на территории страны. В Казахстане ваххабиты работают давно, и все об этом знают. В любой момент может быть провалена вся сеть, если кто-то струсил, случайно был задержан, проявил себя. Нет, боевые группы должны быть переброшены извне и быстро собраны в нужной точке. Особенно легко это сделать по южной границе, где горы и работают каналы контрабанды.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я всегда предупреждал: как только мы допустим какую-то трещину, туда хлынет вода. Свято место ведь пусто не бывает. Так и произошло в Казахстане. Этим воспользовались иностранные бандюги и ринулись, прежде всего, в процветающий юг. Вы скоро увидите. Это была и есть попытка иностранного вмешательства. Сейчас надо разобраться, кто за этими бандитами стоит. Отрезать юг Казахстана. Идет противостояние. Я подозреваю, что все там уже идет на спад. Потому что направление туда нашего контингента вместе с Россией, подключатся и другие государства ОДКБ, все-таки отрезвляюще действует на тех, кто решил там погреть руки. Андрей Лазуткин:

А если бы там было полноценное подполье, которое якобы проспал Токаев и остальные службы, то никакое ОДКБ с ним бы не справилось за неделю. Это уже гражданская война, когда против вас воюет каждое село и каждый город, как в Чечне. Но такого же не было. А вместо этого начали работать польские каналы, которые раньше работали по нам, начал действовать какой-то штаб из Парижа и информационные подразделения в Киеве. Никакой КНБ или Назарбаев или еще кто-то внутри страны не мог организовать такую внешнюю поддержку. А теперь подумайте, кому выгодны те версии, которые направлены против России и ОДКБ, что мы оккупанты, которые никуда не уйдут? Это делает наш вероятный противник, а не какой-то клан в Казахстане.

Андрей Лазуткин:

А это не притон, это студия российских «Вестей». В Алматы были захвачены и сожжены в первую очередь российские корпункты. Для чего? Они что, горячо поддерживали Назарбаева или Токаева, если это борьба кланов? Нет, это был сигнал России. Смотрите, это враждебные к вам протесты, вас здесь не ждут, русских будут резать. И еще раз напоминаю, что Алматы – это город, где русских живет примерно полмиллиона. Еще один момент – пусть это клановая борьба. Но ведь люди по всей стране выходили с экономическими требованиями, которые Токаев признал справедливыми. Он теперь снижает цены и пытается поднять зарплаты. А то, что вам не показывают Назарбаева по всем каналам, не надо думать, что там работают дурачки и они не знают, как им работать. Может, общество не хотят раздражать, пока все еще горит. Может, опасаются покушений. А может, проводят внутренние проверки. Подумайте сами, даже если лично на вас выкидывают такое количество вранья, то сколько дезинформации отправили иностранные разведки Токаеву. У нас были свои вагнеровцы, и мы прекрасно понимаем, как это работает, когда людей и целые страны сталкивают лбами. И очевидно, что если Назарбаева не удалось убрать через улицу, его попробуют убрать чужими руками во время аппаратных игр. Кому-то очень надо, чтобы ушел именно он.

Андрей Лазуткин:

Не просто так внимание сейчас брошено на контроль цепочек посредников. И дело не просто в кормах или госзакупках. Это как газ в Казахстане. Если у вас частные посредники, они всегда могут между собой договориться. И задрать цену абсолютно на любой товар, даже на самый дешевый газ в СНГ. И вы получите взрыв протеста без всяких боевиков, просто потому что так устроена ваша экономика. А ведь что такое протесты в Казахстане? Да, там была радикальная, необразованная молодежь, которая грабила, стреляла, занималась мародерством в Алматы, штурмовала СИЗО. Но в областных центрах обычные люди выходили искренне, потому что считали цены несправедливыми, а свои зарплаты – низкими. Кто в этом виноват с их точки зрения? Конечно, Назарбаев, а не Россия, США, Лукашенко, ОДКБ, а тем более какие-то там посредники при закупках. Людям нужны простые ответы. А если вы им будете рассказывать, что все сложно, что их используют, что весь мир сегодня лихорадит – кто ж вам поверит? Нет, Назарбаев должен уйти, это все из-за него. А у нас есть некоторые вопросы к независимости Казахстана. Андрей Лазуткин:

Независимость – это не значит перевести алфавит на латинские буквы. Если вы богатая страна, которая отправляет детей учиться в Британию, вы уверены, что потом эти дети не будут работать на чужую разведку? Причем искренне, не за деньги. В Оксфорде им доступно объяснят, что такое западные ценности, как устроен мир и где их главный враг. А потом этот молодой человек попадет в правительство, в экономику, в КНБ. И с ним не надо держать постоянную связь. Но вы всегда знаете, что по убеждениям это ваш человек, и примерно понимаете, как он будет действовать на своем посту в кризисный момент, отдаст он приказ или нет. А ведь когда их учат за рубежом, им же говорят правильные вещи.

Мы защищаем наши границы, обеспечиваем безопасность людей, чтобы они могли работать, жить, молиться в безопасности, без нарушений и нестабильности, вести свои дела в соответствии со своим суверенитетом и интересами своих друзей. Мы призываем другие страны защищать достоинство, потому что мы верим в неотъемлемые права, мы и наш знаковый военный проект, оборонительный союз. Мы соблюдаем верховенство права, право интеллектуальной собственности. Мы не вмешиваемся в выборы. Как мой сын говорит: «Мы так не делаем».