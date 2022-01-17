Сергей Рачков: граждане, которые приходили ко мне на приём, приходили исключительно по Конституции

Новости Беларуси. Ответственность за свое здоровье, сохранение правды о войне. В Беларуси продолжается общенациональный диалог по поводу поправок в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждан интересуют новая редакция Основного закона и нюансы стратегически важной для нашей страны электоральной кампании – референдума.

Сенаторы отмечают, что большая часть вопросов выходит за рамки формата Основного закона и касаются частных случаев. Парламентарии их также учтут, но уже при создании других законов. Напомним, фундаментальные основы Конституции в обновленном документе останутся неизменными. Беларусь остается социальным государством, защищающим значимые права и свободы человека: право на жизнь, здоровье, безопасность.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Те граждане, которые приходили ко мне на прием, может быть, за исключением нескольких человек, это менее 1-2 %, приходили исключительно по Конституции. Как правило, последующие вопросы – это нерешенные проблемы, связанные с взаимодействием с местными органами власти. У нас в Конституции записано, что мы продолжаем формировать, совершенствовать социальное правовое демократическое государство. Предлагают еще дополнить, например, «справедливое государство».