Сергей Рачков: граждане, которые приходили ко мне на приём, приходили исключительно по Конституции
Новости Беларуси. Ответственность за свое здоровье, сохранение правды о войне. В Беларуси продолжается общенациональный диалог по поводу поправок в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждан интересуют новая редакция Основного закона и нюансы стратегически важной для нашей страны электоральной кампании – референдума.
Сенаторы отмечают, что большая часть вопросов выходит за рамки формата Основного закона и касаются частных случаев. Парламентарии их также учтут, но уже при создании других законов. Напомним, фундаментальные основы Конституции в обновленном документе останутся неизменными. Беларусь остается социальным государством, защищающим значимые права и свободы человека: право на жизнь, здоровье, безопасность.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Те граждане, которые приходили ко мне на прием, может быть, за исключением нескольких человек, это менее 1-2 %, приходили исключительно по Конституции. Как правило, последующие вопросы – это нерешенные проблемы, связанные с взаимодействием с местными органами власти. У нас в Конституции записано, что мы продолжаем формировать, совершенствовать социальное правовое демократическое государство. Предлагают еще дополнить, например, «справедливое государство».
Работа общественной приемной при Совете Республики продолжается практически две недели. Все предложения тщательно анализируют и направляют в центр правовой информации. На данный момент там зафиксировано более 7 000 дополнений к проекту Конституции Беларуси.