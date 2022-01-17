Лискович о приёмах граждан: «Очень многие высказывают слова поддержки и благодарят нашего Президента за мирное небо»

Новости Беларуси. Ответственность за свое здоровье, сохранение правды о войне. В Беларуси продолжается общенациональный диалог по поводу поправок в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждан интересуют новая редакция Основного закона и нюансы стратегически важной для нашей страны электоральной кампании – референдума.

Сенаторы отмечают, что люди проявляют большую активность и досконально изучают предлагаемые новации. Интересуются, например, какую ответственность понесут родители за ненадлежащее воспитание детей и каким образом люди должны заботиться о своем здоровье.

Белорусы делают акцент на необходимости максимально конкретных и понятных формулировок. Как пример – предложение на конституционном уровне закрепить понятия социальных обязанностей.

Изабелла Аронова, жительница Минска:

Я пришла с предложением, в частности, в поправку «граждане обязаны заботиться о своем здоровье». Я с ней полностью согласна, и у меня нет никаких возражений, это логично и правильно, но я внесла предложение, чтобы было внесено, какие обязанности возлагаются на людей. И какая будет ответственность, чтобы это было конкретно, четко выражено и конкретно, четко был потом составлен закон.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень активные приемы, очень много людей обращается. Я хочу сказать, что все люди неравнодушные, у них болит сердце за то, что будет со страной, чтобы было все хорошо в стране. Очень многие высказывают слова поддержки и благодарят нашего Президента за мирное небо и за то спокойствие, за стабильность в нашей стране – это тоже нельзя не отметить. Очень отрадно, что приходят и мужчины, и женщины. Сергей Рачков: граждане, которые приходили ко мне на прием, приходили исключительно по Конституции. Читайте здесь.