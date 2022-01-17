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Лискович о приёмах граждан: «Очень многие высказывают слова поддержки и благодарят нашего Президента за мирное небо»

17 января 2022 14:34
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Новости Беларуси. Ответственность за свое здоровье, сохранение правды о войне. В Беларуси продолжается общенациональный диалог по поводу поправок в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждан интересуют новая редакция Основного закона и нюансы стратегически важной для нашей страны электоральной кампании – референдума.  

Лискович о приёмах граждан: «Очень многие высказывают слова поддержки и благодарят нашего Президента за мирное небо»-1

Сенаторы отмечают, что люди проявляют большую активность и досконально изучают предлагаемые новации. Интересуются, например, какую ответственность понесут родители за ненадлежащее воспитание детей и каким образом люди должны заботиться о своем здоровье.  

Лискович о приёмах граждан: «Очень многие высказывают слова поддержки и благодарят нашего Президента за мирное небо»-4

Белорусы делают акцент на необходимости максимально конкретных и понятных формулировок. Как пример – предложение на конституционном уровне закрепить понятия социальных обязанностей.  

Лискович о приёмах граждан: «Очень многие высказывают слова поддержки и благодарят нашего Президента за мирное небо»-7

Изабелла Аронова, жительница Минска:  
Я пришла с предложением, в частности, в поправку «граждане обязаны заботиться о своем здоровье». Я с ней полностью согласна, и у меня нет никаких возражений, это логично и правильно, но я внесла предложение, чтобы было внесено, какие обязанности возлагаются на людей. И какая будет ответственность, чтобы это было конкретно, четко выражено и конкретно, четко был потом составлен закон.  

Лискович о приёмах граждан: «Очень многие высказывают слова поддержки и благодарят нашего Президента за мирное небо»-10

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Очень активные приемы, очень много людей обращается. Я хочу сказать, что все люди неравнодушные, у них болит сердце за то, что будет со страной, чтобы было все хорошо в стране. Очень многие высказывают слова поддержки и благодарят нашего Президента за мирное небо и за то спокойствие, за стабильность в нашей стране – это тоже нельзя не отметить. Очень отрадно, что приходят и мужчины, и женщины.  

Сергей Рачков: граждане, которые приходили ко мне на прием, приходили исключительно по Конституции. Читайте здесь.  

Лискович о приёмах граждан: «Очень многие высказывают слова поддержки и благодарят нашего Президента за мирное небо»-13

Работа общественной приемной при Совете Республики продолжается практически две недели. Все предложения тщательно анализируют и направляют в центр правовой информации. На данный момент там зафиксировано более 7 000 дополнений к проекту Конституции Беларуси.  

# Конституция # общество # Изабелла Аронова # Виктор Лискович # Фотофакт

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