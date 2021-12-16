Лукашенко об ответе Беларуси на санкции: «Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть»

Новости Беларуси. Насыщение рынка и недопустимость роста цен. В условиях экономического давления Запада Александр Лукашенко нацеливает госаппарат на спокойную работу, а сложившуюся ситуацию призывает использовать во благо нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Противодействие санкциям – главная тема совещания у Президента. Во Дворец Независимости приглашены руководители Совмина, обеих палат парламента, Нацбанка, Совбеза и крупнейших белорусских предприятий.

У всех присутствующих, несмотря на разность сфер ответственности, общие задачи – в условиях санкций, пандемии, попыток расшатать белорусское общество не допустить ухудшения основных экономических показателей, защитить граждан Беларуси и их благополучие. Екатерина Забенько, СТВ:

Понятно, что санкции – это уже наша данность. Ожидаемо, что они будут иметь определенный негативный эффект, но в наших силах минимизировать их влияние и предложить ответные меры. Западные партнеры не оставляют попыток экономического удушения Беларуси. В преддверии референдума давление извне будет только нарастать, и к этому нужно быть готовыми. Задача оппонентов белорусской власти – вызвать недовольство в обществе. Определенные контрмеры уже озвучены. Так, Беларусь вводит эмбарго на ввоз некоторых категорий товаров из недружественных стран. И дело здесь не в желании отомстить. Кроме того, важно, чтобы введенные ограничения не задевали интересы белорусов. Мы многим можем обеспечить себя самостоятельно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть. Задача – использовать сложившиеся условия нам во благо. Во-первых, повторюсь, не должны пострадать люди. Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций – насыщение рынка необходимыми товарами и недопустимость роста цен. Категорически предупреждаю всех присутствующих о необходимости соблюдения обоих условий. Жизнь показывает, что как только намечается дефицит, тут же оживают серые, как мы их называем, схемы и разного рода дельцы, которые встраиваются в разомкнутую цепочку движения продукции. Сейчас жуликов, желающих заработать сверхприбыли, не меньше, и Комитет госконтроля в одиночку с этим не справится. Опыт наших соседей тоже подтвердил, что санкционная продукция найдет каналы проникновения и появится на рынке, только уже по другим ценам. Мы десятки лет целенаправленно вкладывали огромные средства в развитие агропромышленного комплекса и производство товаров народного потребления. Люди нас не понимают, если, приходя в магазин, видят мировые цены на отечественную продукцию. Да что тут говорить про какие-то санкции – давайте разберемся без всяких санкций в наведении порядка в нашей стране. Меня постоянно информируют, сегодня очередной доклад: сколько раз Министерству сельского хозяйства и губернаторам предлагалось и поручалось навести порядок с закупкой кормовых добавок, премиксов и прочего. Ну и что – тысячи закупщиков и миллион прокладок между ними и колхозами, совхозами или какими-то предприятиями. Я не понимаю, а чего вы ждете от меня? Меры будут жестокие.