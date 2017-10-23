«СОП препятствует обращению женщин в госорганы за помощью»: реальные истории плюс комментарии адвоката и милиционера

Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Очень многие женщины, матери боятся обращаться в органы правопорядка, потому что они предполагают, что из-за этого обращения их дети будут оказываться в так называемом социально опасном положении. И тогда детей могут из семьи изъять. Насколько верно предположение, что вот это положение стало, вместо того, чтобы заниматься профилактикой, каким-то жупелом?

Инна Саленикович, психолог-консультант общенациональной «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801:

Абсолютно с Вами согласна. Вы назвали одну из самых главных причин, почему женщины не обращаются. Когда они задают вопрос: «Что нам делать?»

Мы говорим: «Идите в милицию». Они говорят: «Нет, мы боимся СОП».

Это – «социально опасное положение».

То есть, это стало карательной мерой?

Инна Саленикович:

Конечно. Это – карательная мера. Карательный орган, на самом деле, хотя, изначально он создавался для того, чтобы помогать.

Для них это – «страшилка».

Они хотят избавиться от мужа, а им могут сказать: «Давайте, мы лучше детей уведём, а вы там сами разбирайтесь»?

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики МВД Республики Беларусь, полковник милиции:

Нет. Это – неправильные стереотипы. Обращение никак не связано с тем, что детей изымут из дома.

Анна Коршун, руководитель общенациональной «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801:

Я бы хотела привести реальную историю из практики работы общенациональной «горячей линии». Недавно поступило на «линию» обращение от женщины, которая рассказала о том, что при вызове милиции по факту насилия над ней со стороны её бывшего сожителя, с которым она на протяжении двух месяцев не живёт, но вот, в очередной раз, в состоянии алкогольного опьянения сожитель пытался проникнуть в её квартиру, ночью это было. Она вызвала милицию. На следующий день ей позвонили из органов опеки и предупредили о том, что, если она ещё раз вызовет милицию, дети будут поставлены или признаны находящимися в социально опасном положении. Следующая мера за СОП будет – признание детей нуждающимися в государственной защите.

И в этом случае дети изымаются в приют.

И, конечно, в настоящее время СОП – это такая серьёзная мера, которая препятствует обращению женщин в государственные органы за помощью.

Олег Ракита, адвокат:

Здесь, наверное, большой перегиб сотрудника охраны детства. Потому что не могут сотрудники на основании одного звонка, одного вызова, даже факта привлечения кого-либо из супругов ставить «социально опасное положение».

Анна Коршун, руководитель общенациональной «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801:

Примеров – масса. Женщина из небольшого города в Витебской области. Её дети были поставлены в СОП после вызова милиции. Причём, когда комиссия составляла акт обследования жилищных условий детей – комиссия не нашла никаких правонарушений или каких-то претензий к матери.

Как объяснила комиссия, на постановке в СОП настояло управление образования местное.

И женщина обратилась к нам, на «линию», именно с запросом о том, как ей быть, если комиссия говорит о том, что не находит критериев постановки в СОП этих детей, а управление образования настаивает на том, чтобы дети этой женщины находились в поле зрения…