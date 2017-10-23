Психолог Зыгмантович: «Виноват тот, кто бьёт или даже замахивается»

Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Расхожая фраза: «Жертва сама виновата».

Павел Зыгмантович, психолог:

Фраза очень расхожая. Но абсолютно лживая. Виноват всегда тот, кто наносит удар. Или, хотя бы, даже замахивается. Все разговоры о том, что: «Вот, она спровоцировала. Или – он спровоцировал», – это разговоры в пользу тех самых насильников, тех самых агрессоров. Нет.

Ответственность всегда на том, кто совершил злодеяние.

Или даже покушение на это злодеяние. Поэтому это – очень удобная фраза для защиты, но правды в ней нет. Виноват тот, кто бьёт или даже замахивается.