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Психолог Зыгмантович: «Виноват тот, кто бьёт или даже замахивается»

23 октября 2017 18:10
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Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Расхожая фраза: «Жертва сама виновата».

Павел Зыгмантович, психолог:
Фраза очень расхожая. Но абсолютно лживая. Виноват всегда тот, кто наносит удар. Или, хотя бы, даже замахивается. Все разговоры о том, что: «Вот, она спровоцировала. Или – он спровоцировал», – это разговоры в пользу тех самых насильников, тех самых агрессоров. Нет.

Ответственность всегда на том, кто совершил злодеяние.

Или даже покушение на это злодеяние. Поэтому это – очень удобная фраза для защиты, но правды в ней нет. Виноват тот, кто бьёт или даже замахивается. 

Насилие в семье: «Что происходит»

# общество # Насилие # Павел Зыгмантович

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