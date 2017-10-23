Мастер спорта по тайскому боксу: «У меня, наверное, на лице написано, что я беззащитна – на улице ко мне очень часто пристают»

Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Мария Белуш, мастер спорта международного класса по тайскому боксу, эксперт-криминалист:

Я замужем 10 лет, у меня трое детей. У меня сильный характер. Я сама по себе – очень сильный человек и меня сломать очень тяжело. Я выбрала себе мужа ещё сильнее характером, чем я. По крайней мере, я стараюсь, чтобы он так думал. Я хочу, чтобы он чувствовал себя мужчиной, чтобы он был главный. А я хочу дома чувствовать себя женщиной. По поводу того, что можно дать отпор – да, я могу дать отпор. На улице – у меня, наверное, на лице написано, что я беззащитна, потому что ко мне очень часто пристают.

Я сделала для себя вывод, что в данной ситуации лучше развернуться и уйти.

И это – не проявление слабости. Это – проявление мудрости. И не вступать в открытый конфликт. А что касается конфликтов в семье, мне тяжело понять женщину, когда её избивают и, при этом, видят дети. Мне кажется, когда женщина рожает, у неё появляются дети – она уже должна думать, в первую очередь, о своих детях. Это – страшно, когда дети видят насилие, и они вырастут, у них будет сломанная психика, и они будут так же вести себя в семье.