Йога, зумба и медитации – фестиваль саморазвития и ЗОЖ проходит в Ботаническом саду

Минск в эти выходные принимает масштабный фестиваль саморазвития и здорового образа жизни. В Центральном ботаническом саду развернулись десятки тематических зон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любителей активного отдыха ждут открытые тренировки по йоге, энергичные мастер-классы по зумбе и латиноамериканским танцам. Для тех, кто ищет внутренний баланс, организованы групповые сессии медитаций. На фестивале развернут и мобильный городской центр здоровья. Прямо под живописными кронами вековых деревьев минчане могут пройти экспресс-проверку всего организма: измерить давление, сдать базовые тесты, получить консультацию терапевта и уйти домой с личным «паспортом здоровья».

Виктория Грук, блогер: Первое, когда мы зашли, на что обратили внимание, есть кризисный центр помощи семьям. То есть там работают кризисные психологи, что немаловажно для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Далее мы прошли и увидели любительскую йогу. Потом нас пригласили на медитацию, мы еще не дошли. Опробовали FYSM-йогу – это современная йога. Безумно мне понравилось. Но самый топчик, который залетел, – это тайский массаж. 25 минут примерно было для меня выделено. Сняли все зажимы, внутренние мои тревоги.

Ольга Коробчиц, организатор фестиваля:

Есть большое количество локаций по играм психологическим, где каждый желающий может попробовать узнать о скрытых вещах в своем подсознании и найти какие-то ответы на те вопросы, которые их интересуют. Есть детская зона. На детской зоне у нас проходят развивающие фильмы, мультики.

Фестиваль собирает минчан уже четвертое лето подряд. Сюда приходят за перезагрузкой. Посреди живой природы гостей учат простым вещам: как правильно отдыхать от рабочих будней, слышать свой организм и оставаться в хорошей форме.