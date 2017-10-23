МВД: «Необязательно уходить жертве из семьи – мы можем удалить агрессора. Но для этого есть серьёзная препона»

Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

МВД совместно с Фондом ООН в области народонаселения готовит новый законопроект. Значит ли это, что есть какие-то пробелы в текущем законе?

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики МВД Республики Беларусь, полковник милиции:

К сожалению, «готовят» – это, пока что, громко сказано. Мы, пока что, инициируем. Хотим, чтобы такой закон был. Болевые точки есть. Это – и необходимость для привлечения к ответственности агрессора обязательно заявления. То есть, опять же, очень серьёзный факт, который очень многим тяжело переступить. Это – проблема того, что мы работаем зачастую только после того, как он привлекается к ответственности, ставим на учёт. Есть замечательная сегодня у нас мера, как защитное предписание, которым надо пользоваться и пожилым, в том числе. Когда мы можем – необязательно уходить жертве из своей семьи – мы можем удалить агрессора. Но для этого есть довольно большая, серьёзная препона, в части документирования фактов. Процедура сложная.

И вот одна из болевых точек – хотелось бы эту процедуру упростить, хотя бы, для какого-то краткого срока.

Потом уже, может быть, если это – более длительный срок, принимать решение судом. Это работает. Во всём мире работает, даёт эффект. Есть проблемы, что у нас, на сегодняшний день, очень поверхностно прописаны обязанности всех органов. У нас, на сегодняшний день, всё-таки, такой ещё сложился менталитет, что должна заниматься этим только милиция. Хотя, наверное, мы должны реагировать только на какие-то крайние ситуации. А те ситуации, когда нужна психологическая помощь, когда нужна какая-то поддержка – всё-таки, должны какие-то службы другие работать. У нас нет системы работы по обмену информацией. То есть, да – определённые сдвижки есть, да – на местных уровнях приняты протоколы взаимодействия. Но где видит власть, что это – проблема, – они работают. Где эта проблема отодвигается на задний план, не совсем так, как хотелось бы. А закон ничего не предусматривает.