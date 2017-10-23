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9 мая, Новый год – «горячие дни» агрессоров

23 октября 2017 18:12
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Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Ольга Янчук, генеральный секретарь Белорусской ассоциации молодых христианских женщин:
Это – цикличность. И вот эти праздники: 9 мая, Новый год – «горячие дни» для специализированных служб. Когда наибольшее количество клиенток приходит после выходных, в выходные, после получения зарплаты.

То есть, действительно, здесь цикличность – эта главная сущность того, что такое насилие.

Потому что насилие единожды если оно произошло, то оно обязательно через какой-то период времени будет встречаться чаще и чаще.  

Насилие в семье: «Что происходит»

# общество # Насилие

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