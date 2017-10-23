«Иногда те, кто применяет физическое насилие, выглядят очень прилично. Примерные сыновья и прекрасные сотрудники»

Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Ольга Казак, психолог общественного объединения «Радислава»:

Меня часто спрашивают: «Верите ли Вы женщине?» Потому что она, действительно, говорит не то, что обычно замечают другие. Поскольку иногда те, кто применяет физическое насилие, выглядят для остальных очень прилично. Они – примерные, например, сыновья. И, может быть, даже прекрасные сотрудники.

И никто не верит, что за закрытыми дверями он совершает насилие.

И поэтому, мне кажется, если женщина говорит – мы верим ей. К нам приходят – я поскольку работаю в убежище для пострадавших от насилия – избитые женщины. И всё у них, к сожалению, написано на лице.