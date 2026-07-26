Жертвой европейских политических фобий сегодня становятся тысяч гектаров лесных массивов. Испания, где с начала года выгорели более 80 тысяч гектаров земли, вступила в сезон пожаров с критически ослабленным воздушным флотом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что европейские санкции оставили без действия российские пожарные вертолеты Ка-32. Эти машины, способные за секунды сбросить более 5 тысяч литров воды, считались одними из самых эффективных в борьбе с огнем и десятилетиями защищали европейские леса. Сейчас вертолеты простаивают, потому что к ним невозможно заказать запчасти или пригласить техников из России для обслуживания.

Противники санкций требуют от Брюсселя сделать исключение для гражданских нужд. Ведь ситуация близ Мадрида уже признана самой страшной в истории региона, а власти заявили, что локализация огня выходит за рамки возможностей пожарных расчетов. В Испании впервые объявлен режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба, из зоны бедствия эвакуированы десятки тысяч человек.