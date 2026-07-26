Пляжи высадки союзников в Нормандии включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Пляжи Нормандии, где в 1944 году произошла высадка союзных войск, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение было принято сегодня, 26 июля, на 48-й сессии организации в Пусане. Заявка Франции готовилась почти два десятилетия.

Речь идет об участке побережья протяженностью более 80 километров на северо-западе Франции. 6 июня 1944 года здесь высадились более 150 тысяч солдат-союзников – американцев, британцев и канадцев. В ходе этой крупнейшей в истории десантной операции погибли более четырех тысяч человек, которые пали ради освобождения Западной Европы от нацистской оккупации.

Ежегодно пляжи Нормандии посещают почти два миллиона человек. Более трети из них – иностранцы из Великобритании, США и Германии. Этот туристический поток приносит региону около 700 миллионов евро и обеспечивает более восьми тысяч рабочих мест.