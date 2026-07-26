Получали деньги в конвертах! В КГК раскрыли более 108 преступлений с «серыми» зарплатами

Более 108 преступлений, связанных с выплатой зарплат в конвертах, раскрыли органы Комитета госконтроля за первое полугодие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это же время финансовая милиция провела 38 проверок. По их итогам нарушителям доначислили свыше 56 миллионов рублей налогов и страховых взносов. Серые доходы получали более 18 тысяч работников. Чаще всего теневые схемы используют в сфере услуг и розничной торговли – там, где преобладает наличный расчет. Однако самой проблемной зоной остается сфера пассажирских перевозок.

Юрий Кардымон, начальник отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

В 2026 году органами финансовых расследований Комитета государственного контроля была выявлена масштабная схема, связанная с выплатами зарплаты в конвертах в сфере пассажирских перевозок автомобилями такси, где выплачивалась зарплата в конвертах в 16 столичных компаниях такси, а общее количество работников превысило 4 тысячи работников, которым выплачивалась зарплата.

Легальная выплата зарплат остается на особом контроле и у налоговых органов. Чтобы не мешать работе бизнеса, проверки сейчас проводят удаленно. С начала 2026 года инспекторы направили предприятиям 48 тысяч уведомлений о необходимости уплаты подоходного налога. Большинство организаций отреагировали добровольно: в бюджет дополнительно поступило около 60 миллионов рублей.