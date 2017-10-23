«Она знала, что он её избивает так, чтобы у неё не было побоев»: история женщины, муж которой работал в органах

Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Людмила Кубракова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У меня были случаи в жизни, когда мама, у которой 5 детей, папа работал в правоохранительных органах, и он её постоянно избивал. И она боялась, она знала, что он её избивает так, чтобы у неё не было побоев.

Она боялась заявить, потому что он её ставил в такие условия – пугал, что лишит детей.

То есть, у неё было чувство страха, что она не сможет этого доказать?

Людмила Кубракова:

Да. Потому что он закон знал, пути, как её побить так, чтобы потом не было следов. Но, тем не менее, она решилась на это. Пришла, рассказала. Мы ей помогли. Она с ним разошлась, и сегодня я вижу очень счастливую женщину, у которой 5 детей. Она приходит и говорит: «Людмила Петровна, вот те финансовые какие-то трудности, ещё какие-то проблемы, у меня появилось много друзей, ко мне по-другому стали относиться мои родственники, мои друзья, которые сегодня меня поддерживают в трудную минуту». И она хочет жить, хочет растить детей.

И, самое главное, что у неё растут 5 мальчишек.

И она говорит: «Людмила Петровна, самое главное, что мои дети не видят вот этого, как он надо мной издевается сейчас, и я хочу, чтобы в будущем они не перенесли это в свои семьи. Вот это – самое главное ещё».