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Пострадавшие в трагической аварии в Грузии белорусы остаются в больницах Батуми

26 июля 2026 10:43
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Пострадавшие в трагической аварии в Грузии белорусы остаются в больницах Батуми. Среди раненых есть несовершеннолетние. Местные врачи оказывают им всю необходимую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, страшная авария произошла 25 июля утром.

МИД подтвердил гибель двух белорусских туристов в Батуми.

Пострадавшие в трагической аварии в Грузии белорусы остаются в больницах Батуми-2

Микроавтобус, который вез группу белорусских туристов из аэропорта в отель, на перекрестке протаранил легковой автомобиль. Жертвами ДТП стали два человека: 43-летняя женщина и 63-летний мужчина. Еще 12 наших соотечественников получили ранения. Посольство Беларуси круглосуточно находится на связи с пострадавшими и их родственниками. Белорусский консул работает непосредственно в Батуми. Дипломаты помогают с лечением, оформлением документов и организацией репатриации тел погибших на родину. Власти Аджарии и руководство полиции принимают активное участие в организации помощи пострадавшим. Они уже выразили искренние соболезнования семьям погибших и принесли официальные извинения в связи с произошедшей трагедией. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

# ДТП # МИД Беларуси # Беларусь-Грузия

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