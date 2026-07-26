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Для спорта нет границ! Пообщались с первыми финишерами Международного Минского триатлона

26 июля 2026 10:45
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Три тысячи участников из 13 стран и километры сложнейших дистанций! Минск принимает масштабный Международный триатлон. К нам приехали спортсмены не только из стран Содружества, но и представители Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это в очередной раз доказывает – для спорта нет границ. Гостям Беларусь демонстрирует абсолютную открытость, радушие, безупречный уровень организации и искреннюю поддержку трибун.

Удалось ли кому-то со старта пойти на рекорд? Спросим у нашего корреспондента. На связи со студией Денис Пащеня.

Для спорта нет границ! Пообщались с первыми финишерами Международного Минского триатлона-2

Денис Пащеня, корреспондент:
Спорт действительно объединяет как тех, кто участвует, так и тех, кто пришел поддержать атлетов. Здесь свои силы проверяют как молодые, так и люди в более почетном возрасте. Всех объединяет одно общее дело. К слову, первые финишеры уже известны.

Полужелезную дистанцию на 113 километров с лучшим результатом прошел российский спортсмен Денис Крестин.

Маршрут на 226 километров! В столице продолжаются соревнования Минского триатлона.

Для спорта нет границ! Пообщались с первыми финишерами Международного Минского триатлона-4

Денис Крестин, победитель дистанции «половинка» (113 км), Россия:
Мы с друзьями сюда уже приезжаем третий раз. Поэтому впечатления, ожидания были самые высокие, что в принципе и получилось. Очень понравилось. Ну, как всегда, Минский триатлон лучший.

Порадовать зрителей и заодно подготовиться к новому сезону взялись и звезды биатлона. Испытать себя они решили на дистанции «Олимпик», в ходе которой спортсменам пришлось преодолеть 56,5 километров. Победителем стал Дмитрий Лазовский. Вслед за ним финишировал серебряный призер Олимпийских игр Антон Смольский.

Для спорта нет границ! Пообщались с первыми финишерами Международного Минского триатлона-6

Дмитрий Лазовский, победитель дистанции «Олимпик» (56,5 км):
Очень интересно. Я придерживался четкого плана, знал свои возможности. У меня неплохой велосипед, более-менее нормальный бег, и плавать я умею. За счет этого был какой-то расчет.

Для спорта нет границ! Пообщались с первыми финишерами Международного Минского триатлона-8

Антон Смольский, серебряный призер дистанции «Олимпик» (56,5 км):
Очень круто, когда в тренировочный период есть возможность поучаствовать в соревнованиях. Это придает какого-то дополнительного стимула, дополнительного мандража предсоревновательного.

Подробности в видео.

# Спорт Беларуси # Антон Смольский # Дмитрий Лазовский

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