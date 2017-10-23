«Бывшая жена не даёт видеться с детьми – это тоже относится к категории домашнего насилия»

Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Вы получаете звонки от мужчин?

Анна Коршун, руководитель общенациональной «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801:

Да. Мы получаем звонки от мужчин.

И в последнее время, в последний, в частности, год становится больше таких звонков.

Но, к сожалению, у нас нет статистики, говорящей о том, что большинство этих мужчин подвергаются насилию со стороны своих супруг, сожительниц или интимных партнёрш. Наоборот, мы получаем данные о том, что это – мужчины, которые подвергаются, в основном, насилию со стороны близких родственников, членов семьи мужского пола: сыновей, братьев. Те же случаи, когда мужчины говорят о том, что они подвергаются насилию со стороны своих супруг, связаны, в большей степени, с асоциальным поведением женщин, злоупотреблением ими алкогольными напитками.

Инна Саленикович, психолог-консультант общенациональной «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801:

По собственному опыту, я могу сказать, что очень много жалоб о том, что, например, бывшая жена – тоже относится к категории домашнего насилия – не даёт мне видеться с детьми. То есть, какой-то такой шантаж, манипуляция с помощью, например, детей. Но ни разу, работая 3,5 года на «линии», я не слышала: «Жена меня бьёт».