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Новости по тегу #Государственная политика в области жилищного строительства

К 2030 году каждая четвертая новая квартира на рынке будет арендной
05 октября 2026 16:49

К 2030 году каждая четвертая новая квартира на рынке будет арендной

В Беларуси около 6 тыс. пустующих жилых домов, которые нужно сносить
27 сентября 2026 17:49

В Беларуси около 6 тыс. пустующих жилых домов, которые нужно сносить

Кредит на 40 лет, отсрочка платежа, субсидия: как строят жилье многодетные семьи в Беларуси
27 сентября 2026 17:41

Кредит на 40 лет, отсрочка платежа, субсидия: как строят жилье многодетные семьи в Беларуси

«Квартиры в привязке к рабочим местам». Лукашенко о сути жилищной политики
22 сентября 2026 16:55

«Квартиры в привязке к рабочим местам». Лукашенко о сути жилищной политики

Правительство должно на всю катушку включиться! Президент о жалобах на жилищные кредиты
22 сентября 2026 16:51

Правительство должно на всю катушку включиться! Президент о жалобах на жилищные кредиты

Вице-премьер предложил, чтобы предприятия вели учет нуждающихся в жилье. Как отреагировал Президент?
22 сентября 2026 16:46

Вице-премьер предложил, чтобы предприятия вели учет нуждающихся в жилье. Как отреагировал Президент?

В Беларуси планируют повысить плату за арендное жилье
22 сентября 2026 16:35

В Беларуси планируют повысить плату за арендное жилье

Пустующие арендные помещения в Беларуси вовлекут в хозоборот – министр ЖКХ
22 сентября 2026 13:43

Пустующие арендные помещения в Беларуси вовлекут в хозоборот – министр ЖКХ

Ориентир на реальную потребность и экономику регионов: Лукашенко о задачах в жилищном строительстве
22 сентября 2026 13:33

Ориентир на реальную потребность и экономику регионов: Лукашенко о задачах в жилищном строительстве

В Минске распределили 413 квартир государственного жилищного фонда за текущий год
15 сентября 2026 08:25

В Минске распределили 413 квартир государственного жилищного фонда за текущий год

Более 1,2 млн кв. метров жилья планируют построить в Минской области в 2026-м
02 сентября 2026 15:13

Более 1,2 млн кв. метров жилья планируют построить в Минской области в 2026-м

С начала 2026-го «Минскстрой» ввел в эксплуатацию 99 объектов различного назначения
25 августа 2026 07:28

С начала 2026-го «Минскстрой» ввел в эксплуатацию 99 объектов различного назначения