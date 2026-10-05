Новости по тегу #Государственная политика в области жилищного строительства

Решение квартирного вопроса для миллионов белорусов – пожалуй, главный социальный якорь.
Всего в стране более 17 тысяч пустующих жилых помещений государственного жилищного фонда.
Разбирались в авторском проекте Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Как обстоят дела с арендными метрами – тема совещания у Президента.
«В СМИ и соцсетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков... Руки-ноги поотрывать за подобные вещи!» – заявил Александр Лукашенко.
«Должна существовать практика, когда в районном центре закладывается один многоквартирный жилой дом, в котором строятся квартиры и для нуждающихся, и для многодетных, и в том числе по запросам для каждого предприятия.»
С 1 июля новое государственное арендное жилье обязаны сдавать готовым для жизни.
Условия продажи озвучил министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило.
Президент отметил, что зачастую новые квадратные метры возводятся не под реальную потребность предприятий и граждан, а для выполнения доведенных заданий.
Годовой план по обеспечению многодетных семей квадратными метрами выполнен уже на 77%.
В Воложинском районе в планах – 5800 квадратных метров арендного жилья и 1030 квадратов по госзаказу.
Всего сейчас в работе – около 360 объектов.
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