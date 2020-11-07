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В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины

07 ноября 2020 20:39
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Новости Беларуси. В Щучине 12 ключей от новеньких квартир вручили молодым специалистам, которые только-только приехали работать в райцентр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Арендный дом стал для них настоящим подарком и поводом задуматься о том, чтобы укорениться на этой земле.

Счастливые истории – в репортаже Галины Буро.

В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины-1

Юлия Починчик, учительница средней школы № 2 Щучина:
Вот школа, в которой я работаю, а вот дом, в котором я буду жить.

В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины-4



Буквально 10 метров до работы – это ли не удача? Юлия Починчик уже третий месяц привыкает к статусу учителя начальных классов. Мечта детства сбылась. В Щучин попала по распределению. И здесь встал квартирный вопрос.

В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины-6

Юлия Починчик:
Хотела самостоятельной жизни уже. Чем быстрее, тем лучше.

В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины-9

Щучин развивает программу арендного жилья. Задействуют ранее пустовавшие помещения.

Галина Буро, корреспондент:
Это здание было построено почти полвека назад. Когда-то здесь размещался пришкольный интернат для детей из дальних деревень, затем – группа продленного дня. Но с годами постройка пришла в негодность. Год назад было принято решение провести масштабную реконструкцию и сделать здесь современные квартиры для молодых специалистов.

В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины-12

Для молодых педагогов, медиков, работников культуры и милиционеров это настоящий подарок. Вот он – счастливый момент – вручение новоселам ключей от новеньких квартир.

Раньше это был пришкольный интернат, теперь – комфортное жильё. Молодым специалистам Щучина вручили ключи от арендного жилья

В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины-15

Новоселы не скрывают улыбки, а у родителей смешанные чувства – птенцы выпорхнули из гнезда.

В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины-18

Ирина Починчик, жительница Щучина:
Я рада за дочь, в самостоятельную жизнь отправляем.

А вот и первые впечатления от квартиры.

В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины-21

Юлия Починчик:
Я думала, что будет, честно говоря, немножечко хуже, но меня все порадовало, я в восторге.

В доме два типа планировки жилплощади: это модные сегодня квартиры-студии и варианты с отдельной кухней.

В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины-24

В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника.

В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины-27

В коридоре есть прачечные, где установлено несколько стиральных машин. На первом этаже комната для общего времяпрепровождения и колясочная – на перспективу.

А чтобы окончательно укорениться на щучинской земле, молодые специалисты символично заложили аллею новоселов. Придомовую территорию теперь украшают липы и клены.

В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины-30

– Мы будем за ними ухаживать. Окна, к сожалению, выходят на другую сторону.
– Но ухаживать будете?
– Конечно!

Программа арендного жилья в районах в действии. Ее продолжат по всей стране. Ведь устроенный быт – залог закрепления молодого специалиста в своей стране на рабочем месте.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Галина Буро # Юлия Починчик # Ирина Починчик # Фотофакт

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