В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины
Новости Беларуси. В Щучине 12 ключей от новеньких квартир вручили молодым специалистам, которые только-только приехали работать в райцентр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Арендный дом стал для них настоящим подарком и поводом задуматься о том, чтобы укорениться на этой земле.
Счастливые истории – в репортаже Галины Буро.
Юлия Починчик, учительница средней школы № 2 Щучина:
Вот школа, в которой я работаю, а вот дом, в котором я буду жить.
Буквально 10 метров до работы – это ли не удача? Юлия Починчик уже третий месяц привыкает к статусу учителя начальных классов. Мечта детства сбылась. В Щучин попала по распределению. И здесь встал квартирный вопрос.
Юлия Починчик:
Хотела самостоятельной жизни уже. Чем быстрее, тем лучше.
Щучин развивает программу арендного жилья. Задействуют ранее пустовавшие помещения.
Галина Буро, корреспондент:
Это здание было построено почти полвека назад. Когда-то здесь размещался пришкольный интернат для детей из дальних деревень, затем – группа продленного дня. Но с годами постройка пришла в негодность. Год назад было принято решение провести масштабную реконструкцию и сделать здесь современные квартиры для молодых специалистов.
Для молодых педагогов, медиков, работников культуры и милиционеров это настоящий подарок. Вот он – счастливый момент – вручение новоселам ключей от новеньких квартир.
Раньше это был пришкольный интернат, теперь – комфортное жильё. Молодым специалистам Щучина вручили ключи от арендного жилья
Новоселы не скрывают улыбки, а у родителей смешанные чувства – птенцы выпорхнули из гнезда.
Ирина Починчик, жительница Щучина:
Я рада за дочь, в самостоятельную жизнь отправляем.
А вот и первые впечатления от квартиры.
Юлия Починчик:
Я думала, что будет, честно говоря, немножечко хуже, но меня все порадовало, я в восторге.
В доме два типа планировки жилплощади: это модные сегодня квартиры-студии и варианты с отдельной кухней.
В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника.
В коридоре есть прачечные, где установлено несколько стиральных машин. На первом этаже комната для общего времяпрепровождения и колясочная – на перспективу.
А чтобы окончательно укорениться на щучинской земле, молодые специалисты символично заложили аллею новоселов. Придомовую территорию теперь украшают липы и клены.
– Мы будем за ними ухаживать. Окна, к сожалению, выходят на другую сторону.
– Но ухаживать будете?
– Конечно!
Программа арендного жилья в районах в действии. Ее продолжат по всей стране. Ведь устроенный быт – залог закрепления молодого специалиста в своей стране на рабочем месте.