В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины

Новости Беларуси. В Щучине 12 ключей от новеньких квартир вручили молодым специалистам, которые только-только приехали работать в райцентр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Арендный дом стал для них настоящим подарком и поводом задуматься о том, чтобы укорениться на этой земле. Счастливые истории – в репортаже Галины Буро.

Юлия Починчик, учительница средней школы № 2 Щучина:

Вот школа, в которой я работаю, а вот дом, в котором я буду жить.





Буквально 10 метров до работы – это ли не удача? Юлия Починчик уже третий месяц привыкает к статусу учителя начальных классов. Мечта детства сбылась. В Щучин попала по распределению. И здесь встал квартирный вопрос.

Юлия Починчик:

Хотела самостоятельной жизни уже. Чем быстрее, тем лучше.

Щучин развивает программу арендного жилья. Задействуют ранее пустовавшие помещения.





Галина Буро, корреспондент:

Это здание было построено почти полвека назад. Когда-то здесь размещался пришкольный интернат для детей из дальних деревень, затем – группа продленного дня. Но с годами постройка пришла в негодность. Год назад было принято решение провести масштабную реконструкцию и сделать здесь современные квартиры для молодых специалистов.

Для молодых педагогов, медиков, работников культуры и милиционеров это настоящий подарок. Вот он – счастливый момент – вручение новоселам ключей от новеньких квартир.



Раньше это был пришкольный интернат, теперь – комфортное жильё. Молодым специалистам Щучина вручили ключи от арендного жилья

Новоселы не скрывают улыбки, а у родителей смешанные чувства – птенцы выпорхнули из гнезда.

Ирина Починчик, жительница Щучина:

Я рада за дочь, в самостоятельную жизнь отправляем.



А вот и первые впечатления от квартиры.

Юлия Починчик:

Я думала, что будет, честно говоря, немножечко хуже, но меня все порадовало, я в восторге.



В доме два типа планировки жилплощади: это модные сегодня квартиры-студии и варианты с отдельной кухней.

В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника.

В коридоре есть прачечные, где установлено несколько стиральных машин. На первом этаже комната для общего времяпрепровождения и колясочная – на перспективу. А чтобы окончательно укорениться на щучинской земле, молодые специалисты символично заложили аллею новоселов. Придомовую территорию теперь украшают липы и клены.