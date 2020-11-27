Сколько зарабатывают медики в красной зоне? Рассказывает главврач 6-й больницы Минска

Президента интересуют нюансы: как врачи справляются с огромной нагрузкой, готовы ли работать в специфических и непростых физических и моральных условиях? И главное, не обижены ли медики материально? Их титанические усилия должны быть оплачены должным образом, и в этом случае государство не скупится на финансовую благодарность.

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:

Благодаря надбавкам средняя заработная плата по больнице, в целом по учреждению 1 800 почти: врачи – 2 800, у среднего медперсонала – 1 900, у младшего – 1 217. Если брать категорию, которая работает с COVID чисто, то цифры вполне отрадные: 3 400 у врачей, у врачей реанимации вообще порядка 7-9 тысяч.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Короче, вы и не хотите, чтобы COVID уходил. Зарплата – хорошее подспорье.

Игорь Юркевич:

Честно говоря, нам это да, люди привыкли к хорошему подспорью, абсолютно верно, и с удовольствием работают. Девушки, молодые специалисты, квартиры построили за счет этих ковидных надбавок.

Александр Лукашенко:

И на здоровье, если они делают большое дело. Все-таки, помнишь, первая волна была, там же люди боялись. Это уже сейчас мы чему-то научились, а тогда люди боялись. Поэтому, раз в красной зоне человек работает, пусть он и получает.