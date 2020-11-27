Общаясь с медиками, Александр Лукашенко рассказал, как будет строиться жильё в Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался с коллективом 6-й клинической больницы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарплатами все не решишь, хорошо бы помогать медработникам и своим жильем. Но нуждаются в квадратных метрах не только врачи, отметил Президент. Это важный вопрос для представителей разных профессий. Но глава государства нацеливает строить больше именно арендного жилья. В пример привел общежития квартирного типа для медиков в Боровлянах, построенные за счет бюджетных средств. Такой подход по стране не только улучшит условия жизни людей, но и поможет решить проблему оттока кадров в небольших городах. Об увеличении объемов строительства в Минске речи не идет. Здесь глава государства в очередной раз напомнил – для этого развиваются города-спутники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проблема жилья – это же не только проблема медиков. Хотя столько, сколько мы строим жилья сейчас – даже пять лет тому назад еще больше строили – никогда столько в Беларуси жилья не строилось. Тем не менее жилье надо, его не хватает. Это общая проблема. Президент Беларуси анонсировал изменения в системе высшего медицинского образования Вторая проблема – вы, наверное, знаете, что моя жестокая позиция, и вижу, что минчане ее, в общем-то, поддерживают – не увеличивать строительство жилья в Минске, а наоборот сокращать. Договорились о том, что мы будем развивать города-спутники. Мы начали со Смолевичей, Логойск пойдет, Дзержинск, Фаниполь и Руденск – вот эти будем развивать, чтобы вас как-то рассредоточить. Но там же надо и рабочие места создавать. Вот в Дзержинске мы стали строить спутник – попросил Штадлер, построил завод по производству поездов, в метро мы на этих поездах сейчас ездим – несколько тысяч человек заняли. То есть я же не просто взял, построил где-то в Логойске дом «шматпавярховы» – человек туда поедет жить или даже оттуда может ездить. Но все же не поедут, надо создавать рабочие места. Поэтому это очень серьезная проблема размещения производительных сил по Беларуси. Такая программа есть, мы это исследуем программой, но в Минске будем все время сокращать. Это второй общий посыл по жилью.