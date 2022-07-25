«Делают большой крюк». Как украинцы бегут в Беларусь, пока Киев закрывает границы?

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

Ну и на границе вы работаете, правильно? Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Да.

Петр Петровский, политолог:

Здесь следует добавить, что не Беларусь закрывала границу с Украиной и не Беларусь не допускает сюда беженцев либо не допускает туда гуманитарные грузы. Киевский режим несмотря на все обязательства организации объединенных наций, другие гуманитарные обязательства закрыл в одностороннем порядке возможность выезда через белорусско-украинскую границу беженцев. Сегодня, чтобы попасть, едут через другие страны, в объезд.