«Делают большой крюк». Как украинцы бегут в Беларусь, пока Киев закрывает границы?
Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ну и на границе вы работаете, правильно?
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Да.
Петр Петровский, политолог:
Здесь следует добавить, что не Беларусь закрывала границу с Украиной и не Беларусь не допускает сюда беженцев либо не допускает туда гуманитарные грузы. Киевский режим несмотря на все обязательства организации объединенных наций, другие гуманитарные обязательства закрыл в одностороннем порядке возможность выезда через белорусско-украинскую границу беженцев. Сегодня, чтобы попасть, едут через другие страны, в объезд.
Дмитрий Шевцов:
Максимально это транзит через Польшу. В Беларусь беженцы из Украины, которые делают большой крюк, и, возможно, те, которые ранее выехали. Они понимают...
Кирилл Казаков:
Через Россию?
Дмитрий Шевцов:
Меньшее количество. В основном это сейчас возвращаются те, которые тогда был единственный безопасный коридор, потому что мы знаем тот коридор, который был от Гостомеля, от Киева на белорусскую территорию, он периодически простреливался. И мы видели, как приезжали машины, на которых было написано «Дети», с пулевыми отверстиями. И когда они говорили, что с украинской стороны их просто расстреливали, несмотря на то, что ехал обычный народ, чтобы убежать. Через Европу было более безопасно, максимально выехали.
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