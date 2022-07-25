Прямой эфир

«Делают большой крюк». Как украинцы бегут в Беларусь, пока Киев закрывает границы?

25 июля 2022 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:
Ну и на границе вы работаете, правильно?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Да.

«Делают большой крюк». Как украинцы бегут в Беларусь, пока Киев закрывает границы?-1

Петр Петровский, политолог:
Здесь следует добавить, что не Беларусь закрывала границу с Украиной и не Беларусь не допускает сюда беженцев либо не допускает туда гуманитарные грузы. Киевский режим несмотря на все обязательства организации объединенных наций, другие гуманитарные обязательства закрыл в одностороннем порядке возможность выезда через белорусско-украинскую границу беженцев. Сегодня, чтобы попасть, едут через другие страны, в объезд.

«Делают большой крюк». Как украинцы бегут в Беларусь, пока Киев закрывает границы?-4

Дмитрий Шевцов:
Максимально это транзит через Польшу. В Беларусь беженцы из Украины, которые делают большой крюк, и, возможно, те, которые ранее выехали. Они понимают...

Кирилл Казаков:
Через Россию?

Дмитрий Шевцов:
Меньшее количество. В основном это сейчас возвращаются те, которые тогда был единственный безопасный коридор, потому что мы знаем тот коридор, который был от Гостомеля, от Киева на белорусскую территорию, он периодически простреливался. И мы видели, как приезжали машины, на которых было написано «Дети», с пулевыми отверстиями. И когда они говорили, что с украинской стороны их просто расстреливали, несмотря на то, что ехал обычный народ, чтобы убежать. Через Европу было более безопасно, максимально выехали.

Читайте также:

Дмитрий Шевцов: если понадобится, Беларусь готова поставить Украине гуманитарный груз

Боровик: «Если не хватит сдерживающих факторов и какой-то мудрости мировой элиты, мы придем к катастрофе»

В мире голод, а всех волнует ситуация в Беларуси в 2020-м. Политолог о лицемерии западных журналистов

# Беженцы # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Петр Петровский # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Огромные очереди. Минские школы начали принимать заявления о зачислении от родителей
25 июля 2022 17:41

Огромные очереди. Минские школы начали принимать заявления о зачислении от родителей

Дмитрий Шевцов: если понадобится, Беларусь готова поставить Украине гуманитарный груз
25 июля 2022 17:32

Дмитрий Шевцов: если понадобится, Беларусь готова поставить Украине гуманитарный груз

Юлия Абухович о мировом голоде и Беларуси: «Мы должны быть готовы подставить плечо тем, кто в этом будет нуждаться»
25 июля 2022 17:11

Юлия Абухович о мировом голоде и Беларуси: «Мы должны быть готовы подставить плечо тем, кто в этом будет нуждаться»