Дмитрий Шевцов: если понадобится, Беларусь готова поставить Украине гуманитарный груз

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте вернемся все-таки к мигрантам. Я продолжу свой тезис о том, что там рабочая сила в виде украинцев...
Петр Петровский, политолог:
Дешевая.
Алена Сырова:
...не нужна в том объеме, который есть. Вместе с тем белорусы принимают всех украинцев, которые хотят. Мы даем им гражданство, кто хочет, находит здесь свой дом. Накануне наша коллега буквально в итоговой программе общалась с беженцами из Донбасса, сама она беженка. Еще в ту восьмилетней давности волну. То есть объективно мы относимся как-то по-человечески к этим людям. Мы с болью в сердце смотрим на то, что там происходит. Мы готовы подставить наше гуманитарное плечо. Мы готовы отправить туда гуманитарный груз, если попросят?
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Если в этом будет необходимость, то конечно готовы. Мы сотрудничаем в рамках международной федерации, международного комитета Красного Креста, мы встречаемся на различных международных конференциях, где обсуждаем проблемы с беженцами Ближнего Востока, где обсуждаем проблемы беженцев в Украине. Если есть такая необходимость, то и Беларусь в том числе готова поставить гуманитарный груз.
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