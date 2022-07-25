Прямой эфир

Дмитрий Шевцов: если понадобится, Беларусь готова поставить Украине гуманитарный груз

25 июля 2022 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Дмитрий Шевцов: если понадобится, Беларусь готова поставить Украине гуманитарный груз-1

Алена Сырова, СТВ:
Давайте вернемся все-таки к мигрантам. Я продолжу свой тезис о том, что там рабочая сила в виде украинцев...

Петр Петровский, политолог:
Дешевая.

Алена Сырова:
...не нужна в том объеме, который есть. Вместе с тем белорусы принимают всех украинцев, которые хотят. Мы даем им гражданство, кто хочет, находит здесь свой дом. Накануне наша коллега буквально в итоговой программе общалась с беженцами из Донбасса, сама она беженка. Еще в ту восьмилетней давности волну. То есть объективно мы относимся как-то по-человечески к этим людям. Мы с болью в сердце смотрим на то, что там происходит. Мы готовы подставить наше гуманитарное плечо. Мы готовы отправить туда гуманитарный груз, если попросят?

Дмитрий Шевцов: если понадобится, Беларусь готова поставить Украине гуманитарный груз-4

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Если в этом будет необходимость, то конечно готовы. Мы сотрудничаем в рамках международной федерации, международного комитета Красного Креста, мы встречаемся на различных международных конференциях, где обсуждаем проблемы с беженцами Ближнего Востока, где обсуждаем проблемы беженцев в Украине. Если есть такая необходимость, то и Беларусь в том числе готова поставить гуманитарный груз.

Читайте также:

Боровик: «Если не хватит сдерживающих факторов и какой-то мудрости мировой элиты, мы придем к катастрофе»

В мире голод, а всех волнует ситуация в Беларуси в 2020-м. Политолог о лицемерии западных журналистов

Юлия Абухович о мировом голоде и Беларуси: «Мы должны быть готовы подставить плечо тем, кто в этом будет нуждаться»

# Беларусь-Украина # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Петр Петровский # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юлия Абухович о мировом голоде и Беларуси: «Мы должны быть готовы подставить плечо тем, кто в этом будет нуждаться»
25 июля 2022 17:11

Юлия Абухович о мировом голоде и Беларуси: «Мы должны быть готовы подставить плечо тем, кто в этом будет нуждаться»

Лукашенко подписал указ, разрешающий узаконить самовольные постройки
25 июля 2022 16:57

Лукашенко подписал указ, разрешающий узаконить самовольные постройки

Качество и минимальные потери. По темпам уборочной лидирует Брестская область
25 июля 2022 16:51

Качество и минимальные потери. По темпам уборочной лидирует Брестская область