Дмитрий Шевцов: если понадобится, Беларусь готова поставить Украине гуманитарный груз

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:

Давайте вернемся все-таки к мигрантам. Я продолжу свой тезис о том, что там рабочая сила в виде украинцев...

Петр Петровский, политолог:

Дешевая.

Алена Сырова:

...не нужна в том объеме, который есть. Вместе с тем белорусы принимают всех украинцев, которые хотят. Мы даем им гражданство, кто хочет, находит здесь свой дом. Накануне наша коллега буквально в итоговой программе общалась с беженцами из Донбасса, сама она беженка. Еще в ту восьмилетней давности волну. То есть объективно мы относимся как-то по-человечески к этим людям. Мы с болью в сердце смотрим на то, что там происходит. Мы готовы подставить наше гуманитарное плечо. Мы готовы отправить туда гуманитарный груз, если попросят?