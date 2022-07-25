Огромные очереди. Минские школы начали принимать заявления о зачислении от родителей
Новости Беларуси. Приемная кампания ведется в школах. 25 июля стартовал набор учащихся среднего и старшего звена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе в учреждения образования, которые открываются в новых районах. Здесь особенно высокий спрос и конкурс, ведь среди жителей большое количество молодых семей. Как показал первый день подачи документов, многие родители хотят оказаться в числе счастливчиков, но к ажиотажу готовы далеко не все школы.
Например, в Октябрьском районе в недавно отстроенном жилом комплексе «Минск Мир» наступила действительно горячая пора. С 1 сентября здесь откроется школа № 226, здание рассчитано на 1 056 учащихся. Но судя по первому дню приемной кампании, желающих намного больше. Несмотря на предусмотрительность администрации района, родители целый день стоят в длинных очередях.
Сергей Сборцев, заместитель главы администрации Октябрьского района:
Мы, чтобы не допускать очередей, с 12 сентября организовали две точки приема документов для первоклассников. Это детский сад – начальная школа № 468. И средняя школа № 90 осуществляет набор во 2-11 классы.
Ольга Щербакова:
Приехала я в начале первого, как оказалось, есть обед, с часу до двух, то есть час времени впустую. Прием идет до четырех, и сейчас я только вышла на улицу.
Чтобы очередь не терялась, родители организовали ее своеобразный бумажный вариант со списком фамилий. По их словам, это помогло ускорить процесс. Многие уже знакомы с процедурой подачи документов, но с подобными очередями сталкиваются впервые.
Татьяна Кидясова:
Здесь приходят родители, пишут заявление с просьбой принять ребенка. Так как мы здесь прописаны, ребенок должен быть переведен из другой школы. Некоторые родители пришли уже с документами подавать их, чтобы ребенка зачислили в списки учеников. И все это в одной очереди. Насколько я понимаю, это должно быть организовано, разделено как-то. Один принимает заявления, другой пакет документов, третий отвечает на насущные вопросы. Четвертый может еще какую-то работу делать.
За первый день работы комиссии было принято около 200 человек. Администрация школы пошла на уступки и уже в нерабочее время приняла еще 17 заявлений. Списки, созданные родителями, будут актуальны и 26 июля. Очередь будет продвигаться согласно установленному порядку.
Напомним, прием документов для первоклассников в Октябрьском районе, как и по всему городу, начался 12 июня. На данный момент зарегистрировано около 300 желающих попасть в 226-ю школу. По словам администрации, в первую очередь принимать будут тех, кто относится к району согласно регистрации.