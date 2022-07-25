Огромные очереди. Минские школы начали принимать заявления о зачислении от родителей

Новости Беларуси. Приемная кампания ведется в школах. 25 июля стартовал набор учащихся среднего и старшего звена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе в учреждения образования, которые открываются в новых районах. Здесь особенно высокий спрос и конкурс, ведь среди жителей большое количество молодых семей. Как показал первый день подачи документов, многие родители хотят оказаться в числе счастливчиков, но к ажиотажу готовы далеко не все школы.

Например, в Октябрьском районе в недавно отстроенном жилом комплексе «Минск Мир» наступила действительно горячая пора. С 1 сентября здесь откроется школа № 226, здание рассчитано на 1 056 учащихся. Но судя по первому дню приемной кампании, желающих намного больше. Несмотря на предусмотрительность администрации района, родители целый день стоят в длинных очередях.

Сергей Сборцев, заместитель главы администрации Октябрьского района:

Мы, чтобы не допускать очередей, с 12 сентября организовали две точки приема документов для первоклассников. Это детский сад – начальная школа № 468. И средняя школа № 90 осуществляет набор во 2-11 классы.

Ольга Щербакова:

Приехала я в начале первого, как оказалось, есть обед, с часу до двух, то есть час времени впустую. Прием идет до четырех, и сейчас я только вышла на улицу. Чтобы очередь не терялась, родители организовали ее своеобразный бумажный вариант со списком фамилий. По их словам, это помогло ускорить процесс. Многие уже знакомы с процедурой подачи документов, но с подобными очередями сталкиваются впервые.