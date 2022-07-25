Боровик: «Если не хватит сдерживающих факторов и какой-то мудрости мировой элиты, мы придём к катастрофе»

Кирилл Казаков, СТВ: Ситуация очень похожа на то, что было между Варшавским договором и НАТО до 1990 года, правильно? В Германии одна и вторая группировка войск стоят друг против друга и дула друг на друга направляют.

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Вадим Боровик, политолог:

В чем уникальность и опасность ситуации? Если мы берем историю человечества, всегда, чтобы выстраивалась новая система международных отношений, баланс, должна была произойти катастрофа, должны были пролиться огромные реки крови. Тогда договаривались страны. Как после Второй мировой войны договорились, выстроили баланс какой-то, потом одна страна потянула на себя одеяло и сейчас мы приходим к фазе противовеса. Формируется другой центр силы. Может уникальная быть ситуация. Будет очень больно, потому что будет ломаться. Но насколько будет больно? Настолько, что мы, включив мозги, не доведем ситуацию до Третьей мировой войны…

Кирилл Казаков:

Наш Президент сказал, что это будет последняя война.



Вадим Боровик:

Дай бог. Или, к сожалению, если не хватит сдерживающих факторов и какой-то мудрости мировой элиты, мы придем к катастрофе. Если бы у нас не было Лукашенко, нам бы надо было его найти. Не дай бог в 2020 году у нас был бы какой-то юный президент без авторитета, опыта.

Кирилл Казаков:

С кадровым потенциалом Европы нынешним – без вопросов.

Вадим Боровик:

Не тот человек, который еще 20 лет назад сказал, что Китай будет мировым лидером, не тот человек, который выстраивал многовекторную политику, благодаря этому у нас нормальные отношения и на Востоке, и на Западе. И там мы заработали неплохие деньги и технологии сюда какие-то привезли.

Алена Сырова, СТВ:

Это о своевременно принятых решениях.