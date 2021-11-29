«Что выберет народ, то мы и исполним». Депутат рассказал о Конституции, которая будет обсуждаться на референдуме

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мне кажется, что референдум – правильная история выхода из кризиса. Потому что дается возможность сказать свое слово сначала на диалоговой площадке, что было предоставлено. Потом это слово будет дано во время обсуждения. И после этого идет вопрос закрепления своих просьб. Мы же не говорим, что мы принимаем Конституцию у себя в парламенте, хотя, наверное, имеем такое право.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Только по части статей. Не полностью всю. Кирилл Казаков:

Но имеем право какие-то изменения в эти статьи вносить. Но мы так не делаем. Ирина Довгало:

Единый день голосования, эта тема уже принята непосредственно парламентом, уже вступила в силу. То, что является полномочиями парламента, мы и принимаем. Это реально сегодня востребовано. Вадим Боровик, политолог:

Основные статьи Конституции можно менять только на референдуме. В той части, где парламент может менять, они меняют. Кирилл Казаков:

В украинской Конституции парламент внес путь в НАТО. Мы не можем же внести путь в НАТО? Ирина Довгало:

Народ у нас этого даже не предлагал, стесняюсь сказать. Кирилл Казаков:

Народ у нас хочет власть на местах. Наверное, действительно хочет больше самостоятельности.