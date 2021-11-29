«Что выберет народ, то мы и исполним». Депутат рассказал о Конституции, которая будет обсуждаться на референдуме
Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мне кажется, что референдум – правильная история выхода из кризиса. Потому что дается возможность сказать свое слово сначала на диалоговой площадке, что было предоставлено. Потом это слово будет дано во время обсуждения. И после этого идет вопрос закрепления своих просьб. Мы же не говорим, что мы принимаем Конституцию у себя в парламенте, хотя, наверное, имеем такое право.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Только по части статей. Не полностью всю.
Кирилл Казаков:
Но имеем право какие-то изменения в эти статьи вносить. Но мы так не делаем.
Ирина Довгало:
Единый день голосования, эта тема уже принята непосредственно парламентом, уже вступила в силу. То, что является полномочиями парламента, мы и принимаем. Это реально сегодня востребовано.
Вадим Боровик, политолог:
Основные статьи Конституции можно менять только на референдуме. В той части, где парламент может менять, они меняют.
Кирилл Казаков:
В украинской Конституции парламент внес путь в НАТО. Мы не можем же внести путь в НАТО?
Ирина Довгало:
Народ у нас этого даже не предлагал, стесняюсь сказать.
Кирилл Казаков:
Народ у нас хочет власть на местах. Наверное, действительно хочет больше самостоятельности.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Это уже надо им ответственность добавить. Добавляя самостоятельность, мы прекрасно осознаем, что добавляется ответственность. Сегодня и общество, и органы государственной власти созрели к тому, чтобы в новой Конституции прописать новый вектор развития, в том числе и органов государственной власти, поэтому то, что предложат нам диалоговые площадки, что выберет народ, то мы и исполним.
Кирилл Казаков:
Уже многие эксперты говорят, что это реально более демократичная Конституция, чем нынешняя. Именно потому, что идет распределение полномочий, ограничивается срок Президента.
Дмитрий Кудин:
Давайте так не сравнивать жестко.
Кирилл Казаков:
Я говорю так, как говорят эксперты. Мы живем при Конституции, которая позволила сохранить страну.
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