Прямой эфир

Чем отличается референдум 1996-го от 2022-го? Рассказала депутат

29 ноября 2021 19:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Виталий Юрьевич, вопрос. Смотрите, мы говорим о том, что мы готовы идти и менять наше законодательство. О чем, собственно говоря, в 2020 году говорили. Мы хотим что-то новое, мы хотим что-то демократичное. Даже слушая, например, заседания Конституционной комиссии, которые проходили в том числе под председательством Президента, ведь разговор же был о том, что мы где-то действительно пошли на то, даже вернули какие-то положения Конституции 1994 года. Мы идем навстречу. Чего хотят они?  

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нужен конфликт.  

Чем отличается референдум 1996-го от 2022-го? Рассказала депутат-1

Вадим Боровик, политолог:  
Им выгодно это.  

Виталий Уткин:  
Сегодня прекрасно понимают, что такое референдум. И все три референдума, которые были, показали единство Президента и народа, потому что все предложения, которые вносились Александром Григорьевичем, народом были поддержаны. И сейчас то, что вносит глава государства, поддерживается народом. И референдум обязательный для всех.  

Алена Сырова, СТВ:  
Ирина Викторовна, вы были в 1996 году, участвовали в референдуме. Обстановка была схожая или нет? Или сейчас тяжелее, сложнее.  

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Дело в том, что сравнивать обстановку 1996 года и сегодня можно, но по разные полюса. Почему? Потому что в 1996 году был больше конфликт внутренний в стране. То есть речь шла о конфликте неком между Президентом и Верховным Советом. А здесь международное вмешательство и в целом геополитическая ситуация, которая сегодня есть в мире, конечно, накладывает свой достаточно серьезный отпечаток конкретно на нашу страну. Но самое ужасное в том, что нашу страну пытаются сделать, прошу прощения, извергом, который сегодня устроил, простите, непонятный конфликт на границе.  

Кирилл Казаков:  
Но извините, трупы подкидывают литовцы и поляки.  

Чем отличается референдум 1996-го от 2022-го? Рассказала депутат-4

Ирина Довгало:  
Совершенно верно. Но при этом забывают о том, что у нас есть очень важный и, кстати, накануне именно референдума 1996 года было важное событие, которое сегодня предлагается сделать важным политическим институтом. Это Всебелорусское народное собрание. И именно первое Всебелорусское народное собрание было накануне как раз таки референдума 1996 года. И мы сегодня уже видим реальную и абсолютную итоговую красивую точку. Что у нас сегодня политический институт, который тогда не имел законодательного обрамления.  

Кирилл Казаков:  
Теперь он будет иметь целый отдел в Конституции.  

Ирина Довгало:  
Сегодня это получает предложение, я, в принципе, думаю, что это будет поддержано.  

Вадим Боровик:  
Коллеги, надо просто спокойно населению объяснить. Чего они боятся, эти наши друзья? Ведь они проиграли в августе, но у них есть ссылка на то, что они где-то в телефоне что-то считали. И каким-то образом где-то на пеньке они избрали другого человека. И тут вдруг проводится законный референдум.  

Алена Сырова:  
Те самые перемены, которые они хотели.  

Чем отличается референдум 1996-го от 2022-го? Рассказала депутат-7

Кирилл Казаков:  
Это же легитимизация власти.  

Вадим Боровик:  
Мы проводим референдум, мы формируем органы власти. Одну секундочку, а на каком основании любой представитель любого государства не будет общаться с вновь сформированными структурами государственной власти? И понимают эти чудаки, которые сидят на содержании, что у них остался последний рубеж. Поэтому, я еще раз говорю, в этот период они будут пытаться не только дестабилизировать внутри ситуацию, но и уметь создавать определенную напряженность у границ нашей страны. И если только они увидят, что здесь власть немного дрогнула, может быть вот это движение ненужное.  

Читайте также:  

Вячеслав Орловский о возможных провокациях на референдуме: «Мы знаем, что они замышляют, к чему готовятся»  

Ирина Довгало: «Саласпилсский концлагерь оказывается лагерем трудового воспитания. К чему мы пришли?»  

«Людей второй раз уже не обманешь. Уже не проведешь». Возможна ли провокация в день референдума?  

# Референдум # общество # Кирилл Казаков # Виталий Уткин # Вадим Боровик # Алена Сырова # Ирина Довгало # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эдуард Малиновский: в 20 метрах от госграницы с Литвой обнаружено тело неопознанного беженца
29 ноября 2021 19:33

Эдуард Малиновский: в 20 метрах от госграницы с Литвой обнаружено тело неопознанного беженца

Лукашенко: мы люди военные, не дай бог что случится, мы берём оружие в руки
29 ноября 2021 19:31

Лукашенко: мы люди военные, не дай бог что случится, мы берём оружие в руки

Публичные призывы к применению санкционной политики. Сенаторы одобрили поправки в УК
29 ноября 2021 19:14

Публичные призывы к применению санкционной политики. Сенаторы одобрили поправки в УК