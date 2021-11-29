Чем отличается референдум 1996-го от 2022-го? Рассказала депутат

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Виталий Юрьевич, вопрос. Смотрите, мы говорим о том, что мы готовы идти и менять наше законодательство. О чем, собственно говоря, в 2020 году говорили. Мы хотим что-то новое, мы хотим что-то демократичное. Даже слушая, например, заседания Конституционной комиссии, которые проходили в том числе под председательством Президента, ведь разговор же был о том, что мы где-то действительно пошли на то, даже вернули какие-то положения Конституции 1994 года. Мы идем навстречу. Чего хотят они? Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нужен конфликт.

Вадим Боровик, политолог:

Им выгодно это. Виталий Уткин:

Сегодня прекрасно понимают, что такое референдум. И все три референдума, которые были, показали единство Президента и народа, потому что все предложения, которые вносились Александром Григорьевичем, народом были поддержаны. И сейчас то, что вносит глава государства, поддерживается народом. И референдум обязательный для всех. Алена Сырова, СТВ:

Ирина Викторовна, вы были в 1996 году, участвовали в референдуме. Обстановка была схожая или нет? Или сейчас тяжелее, сложнее. Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Дело в том, что сравнивать обстановку 1996 года и сегодня можно, но по разные полюса. Почему? Потому что в 1996 году был больше конфликт внутренний в стране. То есть речь шла о конфликте неком между Президентом и Верховным Советом. А здесь международное вмешательство и в целом геополитическая ситуация, которая сегодня есть в мире, конечно, накладывает свой достаточно серьезный отпечаток конкретно на нашу страну. Но самое ужасное в том, что нашу страну пытаются сделать, прошу прощения, извергом, который сегодня устроил, простите, непонятный конфликт на границе. Кирилл Казаков:

Но извините, трупы подкидывают литовцы и поляки.