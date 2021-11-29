Чем отличается референдум 1996-го от 2022-го? Рассказала депутат
Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Виталий Юрьевич, вопрос. Смотрите, мы говорим о том, что мы готовы идти и менять наше законодательство. О чем, собственно говоря, в 2020 году говорили. Мы хотим что-то новое, мы хотим что-то демократичное. Даже слушая, например, заседания Конституционной комиссии, которые проходили в том числе под председательством Президента, ведь разговор же был о том, что мы где-то действительно пошли на то, даже вернули какие-то положения Конституции 1994 года. Мы идем навстречу. Чего хотят они?
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нужен конфликт.
Вадим Боровик, политолог:
Им выгодно это.
Виталий Уткин:
Сегодня прекрасно понимают, что такое референдум. И все три референдума, которые были, показали единство Президента и народа, потому что все предложения, которые вносились Александром Григорьевичем, народом были поддержаны. И сейчас то, что вносит глава государства, поддерживается народом. И референдум обязательный для всех.
Алена Сырова, СТВ:
Ирина Викторовна, вы были в 1996 году, участвовали в референдуме. Обстановка была схожая или нет? Или сейчас тяжелее, сложнее.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Дело в том, что сравнивать обстановку 1996 года и сегодня можно, но по разные полюса. Почему? Потому что в 1996 году был больше конфликт внутренний в стране. То есть речь шла о конфликте неком между Президентом и Верховным Советом. А здесь международное вмешательство и в целом геополитическая ситуация, которая сегодня есть в мире, конечно, накладывает свой достаточно серьезный отпечаток конкретно на нашу страну. Но самое ужасное в том, что нашу страну пытаются сделать, прошу прощения, извергом, который сегодня устроил, простите, непонятный конфликт на границе.
Кирилл Казаков:
Но извините, трупы подкидывают литовцы и поляки.
Ирина Довгало:
Совершенно верно. Но при этом забывают о том, что у нас есть очень важный и, кстати, накануне именно референдума 1996 года было важное событие, которое сегодня предлагается сделать важным политическим институтом. Это Всебелорусское народное собрание. И именно первое Всебелорусское народное собрание было накануне как раз таки референдума 1996 года. И мы сегодня уже видим реальную и абсолютную итоговую красивую точку. Что у нас сегодня политический институт, который тогда не имел законодательного обрамления.
Кирилл Казаков:
Теперь он будет иметь целый отдел в Конституции.
Ирина Довгало:
Сегодня это получает предложение, я, в принципе, думаю, что это будет поддержано.
Вадим Боровик:
Коллеги, надо просто спокойно населению объяснить. Чего они боятся, эти наши друзья? Ведь они проиграли в августе, но у них есть ссылка на то, что они где-то в телефоне что-то считали. И каким-то образом где-то на пеньке они избрали другого человека. И тут вдруг проводится законный референдум.
Алена Сырова:
Те самые перемены, которые они хотели.
Кирилл Казаков:
Это же легитимизация власти.
Вадим Боровик:
Мы проводим референдум, мы формируем органы власти. Одну секундочку, а на каком основании любой представитель любого государства не будет общаться с вновь сформированными структурами государственной власти? И понимают эти чудаки, которые сидят на содержании, что у них остался последний рубеж. Поэтому, я еще раз говорю, в этот период они будут пытаться не только дестабилизировать внутри ситуацию, но и уметь создавать определенную напряженность у границ нашей страны. И если только они увидят, что здесь власть немного дрогнула, может быть вот это движение ненужное.
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