Вячеслав Орловский о возможных провокациях на референдуме: «Мы знаем, что они замышляют, к чему готовятся»

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Анекдот, я сегодня утром его вычитал: БЧБ сидели на трубе. Б упала, Ч пропала, Б служила в КГБ. Это из истории того, что наши силовики, скорее всего, предполагают, какие шаги могут быть. Просто Вячеслав Федорович вам не скажет сейчас об этом, но, наверное, план Б вы тоже изучаете?
Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
И С, поверьте мне. Мы контролируем практически всех их. Мы знаем, что они замышляют, к чему готовятся. Мы готовы жестко противостоять любым их попыткам. Референдум пройдет спокойно, предпосылок для массовых нарушений общественного порядка нет. Опасность представляют только радикализированные одиночки. Но мы будем стараться, чтобы у них ничего не получилось.
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