Вячеслав Орловский о возможных провокациях на референдуме: «Мы знаем, что они замышляют, к чему готовятся»

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Анекдот, я сегодня утром его вычитал: БЧБ сидели на трубе. Б упала, Ч пропала, Б служила в КГБ. Это из истории того, что наши силовики, скорее всего, предполагают, какие шаги могут быть. Просто Вячеслав Федорович вам не скажет сейчас об этом, но, наверное, план Б вы тоже изучаете?